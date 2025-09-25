Real Madrid prepara el derbi ante el Atleti con 3 bajas y un Bellingham recuperado

El Real Madrid buscará extender su invicto perfecto en La Liga este fin de semana en el derbi contra el Atlético de Madrid.

Los merengues tienen tres bajas para el partido de este sábado: Antonio Rudiger, Ferland Mendy y Trent Alexander Arnold.

A pesar de que las tres bajas son defensivas, Xabi Alonso ha logrado tener rotación de jugadores claves en el equipo con descansos a Dani Carvajal, Eder Militao, Vinicius, Tchouameni, entre otros.

Los jugadores con más minutos en este arranque de campeonato son Thibaut Courtois y Kylian Mbappé, quien ha empezado de gran forma el campeonato español.

Jude Bellingham recuperado, aunque sin puesto en el equipo

Xabi trabajó con el resto de su plantilla, en la que ya se han integrado Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que han tenido minutos sueltos en los dos últimos encuentros, y Endrick, que aspira a reaparecer en el derbi madrileño.

Aunque el once que tiene en mente el técnico madridista está bastante definido y ninguno de los tres jugadores que salen de lesión, tienen a priori opciones de entrar de inicio.

Incluido el inglés Bellingham, llamado a tener un papel importante en el equipo, pero aún corto de ritmo de competición tras superar la operación de hombro a la que se sometió en julio y acortar en un mes su regreso.

Con Álvaro Carreras de regreso a su posición, la defensa estaría conformada por Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen y Carreras.

Tchouameni, Valverde y Arda Guler estarían en el medio campo con el tridente de Vinicius Jr., Franco Mastantuono y Kylian Mbappé.

Por su parte, el Atlético de Madrid no ha empezado de la mejor manera con dos victorias, tres empates y una derrota en cinco fechas.

Julián Álvarez rescató al Atlético de una derrota en la última fecha con un hat-trick para la victoria 3-2 sobre Rayo Vallecano.

El Madrid buscará seguir de primero, mientras que el Atleti tiene que recortar posiciones si quiere pelear arriba por el título.

