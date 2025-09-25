Timothy Bradley predice que Gervonta Davis arrasará con Jake Paul

Timothy Bradley predijo que Gervonta Davis va a arrasar con Jake Paul cuando se enfrenten en un duelo de exhibición el 14 de noviembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En su canal oficial de Youtube, Bradley comentó que no importa que Paul sea más grande que Tank Davis, ya que de ninguna manera el campeón de 135 libras va a perder este combate.

“Será como una abeja y un elefante. Está Jake, que es grande, pero la abeja lo asustará. Lo hará correr. Tank no va a perder esta pelea. Va a arrasar con Jake Paul. Está a punto de eliminar a esta sanguijuela. Está a punto de eliminarla del juego”, dijo.

Gervonta Davis subirá al ring contra Jake Paul en noviembre. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). Según anunció Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions-, ambos pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras, por lo que ‘Tank’ deberá subir 60 libras.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul está seguro de que noqueará a Tank Davis. Crédito: Sam Hodde | Cortesía

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

