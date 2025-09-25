Yerno de Donald Trump se asocia con el excanciller mexicano Luis Videgaray en una empresa de IA

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, se asoció con el mexicano Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y también excanciller a cargo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para lanzar la empresa denominada Brain Co.

Junto con Elad Gil, inversionista tecnológico, los tres fundaron la firma que ayuda a empresas a descubrir cómo utilizar las nuevas tecnologías para mejorar sus procesos y por ende su rentabilidad.

El grupo dio a conocer haber reunido $30 millones de dólares en su ronda de financiación y, en un ascenso fugaz, ya cuenta con más de una decena clientes operando para el gobierno, el sector médico, la industria energética y hasta para el sector hotelero.

“La solución obvia era conectar al mejor talento en IA de Silicon Valley con los líderes globales que más lo necesitaban. Jared y Luis buscaban una empresa que pudiera hacer realidad esta visión. Elad tuvo una idea: ‘¿Por qué no creamos una empresa que aborde esta oportunidad?’”, indicó en un comunicado Eric Wu, CEO de Brain Co.

Luis Videgaray logró establecer un fuerte vínculo con Jared Kushner. (Crédito: Moisés Castillo / AP)

La relación entre Jared Kushner y Luis Videgaray surgió en 2016, cuando el político mexicano fungió como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien después lo puso al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De hecho, Videgaray fue quien impulsó la propuesta para que se le concediera al esposo de Ivanka Trump la Orden Mexicana del Águila Azteca, la mayor distinción otorgada a los extranjeros que prestan servicios en México.

“Su participación en todo el proceso para lograr la renegociación del TLCAN fue esencial; sin lugar a dudas, sin la participación de Kushner hoy no tendríamos un T-MEC”, señaló en su momento Videgaray quien lleva varios años fuera de México, donde su desempeño en el gobierno continúa siendo objeto de críticas por, presuntamente, haber favorecido a los intereses de Estados Unidos en detrimento de su nación de origen.

El excanciller mexicano ahora trabaja como profesor titular en la Sloan School of Management del MIT, donde además es director del Proyecto de Políticas de IA para el Mundo del MIT.

Hasta el momento, se desconoce cuál es la aportación de Luis Videgaray en Brain Co.

