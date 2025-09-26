América habría ingresado queja formal contra el árbitro Fernando “Curro” Hernández

El árbitro Fernando Hernández, de acuerdo al criterio del América, no realizó un buen trabajo en el duelo contra Atlético San Luis en donde el uruguayo Rodrigo Aguirre estuvo a punto de sufrir una grave lesión en un ojo, por lo que habrían ingresado una protesta contra la labor de este citado silbante.

De acuerdo a información difundida por el canal deportivo ESPN en televisión restringida, la directiva del América quedó muy molesta porque el árbitro omitió marcar un par de jugadas muy polémicas dentro del área y no hizo nada para acudir al sistema de revisión en video (VAR) para su análisis, sintiéndose afectados sus intereses.

América 🦅



DE ÚLTIMA HORA



El Club América ingresará una protesta formal por el arbitraje de Fernando Hernández en el duelo de anoche ante Atlético de San Luis.



Los detalles en @ESPNmx 👇🏼👇🏼👇🏼https://t.co/1Dw8yWovJu — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) September 26, 2025

Pero el enojo más grande de los directivos de las Águilas contra el llamado “Curro” Hernández se debe a que en este juego y en otros anteriores no ha cuidado la integridad física de sus jugadores, con acciones temerarias contra sus jugadores, por lo cual habrían ingresado una protesta formal en la Comisión de Árbitros y en la Liga MX contra la labor del citado silbante.

En la primera acción que detallan es lo que aconteció contra el delantero Rodrigo Aguirre, quien tuvo un fuerte choque contra el portero del Atlético San Luis, Andrés Sánchez, donde el delantero uruguayo de las Águilas recibió un codazo en el ojo que requirió su traslado a un hospital, pero sin que hubiera alguna tarjeta contra el guardameta.

En dicho encuentro también recibió un duro golpe el delantero colombiano José “Pantera” Zúñiga, que ni siquiera mereció la revisión en el VAR, generando mucha molestia entre los americanistas, por considerar que se requería otro tipo de marcación.

Las jugadas anteriores

Pero la razón que generó la supuesta protesta contra la labor de Fernando Hernández es la serie de antecedentes que existen cuando imparte justicia el citado silbante como fue en el duelo del 23 de octubre del 2024 contra Xolos de Tijuana en donde resultó con fractura de peroné el chileno Víctor Dávila y donde el técnico André Jardine explotó en conferencia de prensa contra el desempeño arbitral.

En Coapa están muy molestos con el arbitraje. Me cuentan que Fernando Hernández, el árbitro que pitó ayer el San Luis-América, no quiso revisar el golpe al "Búfalo" Aguirre. Fue el mismo que estuvo en el partido contra Tijuana cuando fracturan a Dávila… y tampoco hizo nada.

Otro encuentro fue contra Pachuca en la final del torneo Apertura 2023, cuando contra Tigres el mediocampista chileno Diego Valdés recibió una plancha por detrás y aunque no fue el árbitro central, sí estuvo en el VAR y no solicitó la revisión de la jugada.

Finalmente, en el torneo Clausura 2022 contra Pachuca, el argentino Nicolás Ibáñez realizó una plancha por detrás sobre el paraguayo Richard Sánchez y donde tampoco expulsó al jugador de los Tuzos.

