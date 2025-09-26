Captan en video la reacción de Marc Anthony al gender reveal de Natti Natasha

El salsero Marc Anthony, quien está casado con Nadia Ferreira, fue uno de los grandes protagonistas de Premios Juventud, pero no solo por su presentación sobre el escenario, sino que también por la reacción que tuvo al gender reveal de Natti Natasha.

Por medio de un video, compartido en la cuenta de Instagram de Univision, se aprecia el instante en que la pareja de Raphy Pina reveló sobre el escenario que está a la espera de su segunda hija, lo que hizo estallar júbilo a los presentes, incluido el propio Marc.

“Amamos la reacción de @marcanthony al #genderreveal del bebé de @nattinatasha. 🤰👶, se lee en el texto con el que Univision acompañó su video.

En el material en cuestión se ve cómo el intérprete de ‘Vivir mi Vida’ alzó los brazos en señal de celebración en cuanto el escenario se tiñó de rosa, lo que nos lleva a creer que era parte del ‘Team Niña’.

A continuación Marc comenzó a aplaudir y a gritar de emoción, como si de un fan se tratara, lo que ya provocó que muchos estén hablando de la forma tan tierna en que reaccionó a la noticia dada por la intérprete dominicana.

“Marc Anthony es bella persona ❤️❤️”, “A él le encantan los niños ❤️❤️❤️❤️”, “Marc Anthony, compartiendo su felicidad👍”, “Qué emocionado, Marc Anthony”, “Marc Antony viví su emoción, lo declaramos padrino”, “@marcanthony quiere niña 😃”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que se produjeron tras su reacción.

La revelación de sexo de su bebé es solo una de las múltiples sorpresas que Natti Natasha tiene preparadas para sus fans.

Ese mismo día lanzó una canción dedicada a su bebé, mientras que este 26 estrenará su película ‘Ya No Quedan Junglas’, lo que nos hace pensar que el último trimestre del año será muy movido para ella.

