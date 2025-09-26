Eric Trump afirma que la adopción de las criptomonedas es el futuro de EE.UU.

Eric Trump, hijo del actual presidente estadounidense, sostiene que el futuro de la nación se finca en la adopción de las criptomonedas.

Mientras su padre trata de guiar a Estados para recuperar el protagonismo que durante mucho tiempo tuvo a nivel internacional, rodeados de una enorme controversia, sus vástagos Eric y Donald Trump Jr. se están dedicando a cerrar millonarios negocios en diversos rubros entre ellos la emisión de criptomonedas.

Desde que fundaron American Bitcoin (ABTC), en marzo de este año, pero sobre todo después de que comenzó a cotizar en el Nasdaq, la reputación de los Trump como pioneros en el sector de las criptodivisas ha ido al alza.

Su empresa de minería y acumulación de Bitcoin, se enfoca en acumular una reserva de dicha criptomoneda como activo estratégico en su balance con el objetivo de brindarle estabilidad a largo plazo.

Para lograr dicho propósito, utilizan equipo de cómputo especializado que permite validar transacciones y obtener recompensas en forma de bitcoins, lo cual después de algunos meses de estar operando les ha redituado suculentas ganancias a los hijos del republicano de 79 años, cuya empresa ya ronda en un valor cercano a $500 millones de dólares.

“Nuestro objetivo principal es aumentar el precio de Bitcoin por acción y construir la infraestructura de Bitcoin aquí mismo en Estados Unidos. Si piensas en American Bitcoin, no es solo una empresa minera, no es solo un Tesoro… Es lo mejor de ambos mundos”, señaló Eric Trump durante una entrevista concedida al diario The New York Post.

Desde el regreso de su padre a la presidencia, Eric Trump anunció que se dedicaría a hacer negocios en lugar de estar ligado a la política. (Crédito: Daniel Ceng / AP)

Bajo la perspectiva del visionario empresario de 41 años, el auge de las criptodivisas puede ayudar potenciar la economía de los estadounidenses cansados de lidiar con los bancos y las comisiones que cobran.

“La gente está harta de las finanzas tradicionales porque nunca les han funcionado bien… se quedan con tu dinero, te cobran de más con cada comisión… las criptomonedas solucionan todos estos problemas. Estamos digitalizando todo el sistema y eliminando intermediarios… Si quieres realizar transacciones, no necesitas un banco.

En un mundo tokenizado, le estás dando a la gente la posibilidad de elegir el activo en el que quieren invertir, ahorrar un montón de comisiones y dirigir esa exposición. Esta es una nueva forma de financiar la nación”, subrayó.

