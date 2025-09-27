Lamine Yamal vuelve a las canchas después de tres semanas de baja

El Barcelona recupera este domingo a Lamine Yamal tras tres semanas de ausencia por lesión. El atacante de 17 años no juega desde el 7 de septiembre, cuando participó en la goleada 6-0 de España sobre Turquía en las Eliminatorias al Mundial. Desde entonces se perdió los compromisos del equipo azulgrana contra Valencia, Getafe y Real Oviedo.

En la rueda de prensa previa al encuentro en Montjuïc frente a la Real Sociedad, Hansi Flick confirmó que el futbolista tendrá minutos. “Yamal tendrá minutos, sea de titular o desde el banquillo. No me preocupa una posible recaída. Cuando vuelven los jugadores es porque estamos convencidos de que están preparados”, aseguró el técnico alemán.

🔊 Hansi Flick sobre Lamine Yamal: "Esté en el banquillo o en el equipo, mañana seguramente tendrá algunos minutos" pic.twitter.com/HrYrg1Faa9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 27, 2025

Opciones en el once y rotaciones por la Champions

El regreso de Yamal coincide con un panorama lleno de incógnitas en el once inicial. El Barça afronta el duelo contra la Real Sociedad con las bajas de Raphinha y Joan García, además de la cercanía del partido de Champions League frente al PSG, lo que obliga a Flick a administrar esfuerzos.

Marcus Rashford apunta a ser la principal referencia ofensiva. A su alrededor, el entrenador podría optar por la juventud de Roony Bardghi, que ya tuvo minutos contra el Valencia, mientras que Yamal entraría en la segunda mitad para recuperar ritmo competitivo. Ferran Torres y Robert Lewandowski también son alternativas, incluso juntos, con Rashford desplazado a un costado.

En defensa, Gerard Martín parece fijo, mientras que la posible reaparición de Alejandro Balde seguiría un plan similar al de Yamal: algunos minutos ante la Real y mayor protagonismo ante el PSG. Araujo y Christensen podrían reaparecer en el eje central, dejando a Jules Koundé en el lateral derecho.

El mediocampo es la zona más limitada por las lesiones. Sin Gavi ni Fermín, y con precaución sobre Marc Bernal, Flick se apoyará en Pedri, De Jong y Casadó, mientras Dani Olmo se perfila como enlace ofensivo por tercera vez consecutiva.

Regreso a Montjuïc

El partido contra la Real Sociedad marca además el regreso del Barcelona al Estadio Olímpico de Montjuïc. El equipo había iniciado la temporada como visitante y, posteriormente, se vio obligado a jugar en el Estadi Johan Cruyff por retrasos en las obras del Camp Nou y la negativa del Ayuntamiento para adelantar su retorno.

Montjuïc será, de nuevo, la sede temporal del Barça, que también recibirá allí al PSG en Champions. Con la vuelta de Yamal y la necesidad de mantenerse en la pelea por la Liga, el encuentro del domingo representa una doble oportunidad: recuperar efectivos y ganar confianza antes de un duelo decisivo en Europa.



