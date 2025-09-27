Liverpool cae ante Crystal Palace y pierde el invicto en la Premier League

El Liverpool sufrió su primera derrota de la temporada en la Premier League 2025 al caer 2-1 ante el Crystal Palace en un duelo intenso y con final dramático.

Eddie Nketiah, con un gol en el último minuto, le dio la victoria a los locales y rompió el pleno de triunfos de los ‘reds’.

WHAT A NOISE AT SELHURST PARK. EDDIE NKETIAH WINS IT FOR CRYSTAL PALACE IN STOPPAGE TIME. pic.twitter.com/lXATtc1OqF — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 27, 2025

El partido comenzó con máxima intensidad en Selhurst Park. Apenas en el minuto 9, Ismaïla Sarr aprovechó un mal despeje de Gravenberch para abrir el marcador con un remate desde el área pequeña.

Un minuto después, Yeremi Pino estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Alisson respondió con una parada espectacular.

El encuentro se detuvo algunos minutos debido a una emergencia médica en la grada, que fue resuelta gracias a la rápida intervención de los equipos sanitarios, reconocidos con aplausos por todo el estadio.

Crystal Palace siguió dominando con llegadas de Daniel Muñoz y Mateta, pero Alisson sostuvo al Liverpool con atajadas decisivas para mantener con vida a su equipo.

El Liverpool lo empató, pero Nketiah sentenció

En la segunda mitad, los dirigidos por Jürgen Klopp buscaron con insistencia el empate. Isak y Szoboszlai tuvieron ocasiones claras, pero les faltó precisión en la definición.

Cuando el partido parecía destinado a terminar con victoria local por la mínima, Federico Chiesa apareció en el minuto 87 para empatar y darle esperanza al Liverpool.

Sin embargo, la alegría duró poco: en el tiempo agregado, Eddie Nketiah, que había ingresado desde el banquillo, aprovechó un saque de banda mal defendido para rematar a placer y sellar el triunfo del Crystal Palace.

Con esta victoria, el Crystal Palace se cuela hasta el segundo puesto de la tabla con 12 unidades, justo detrás del Liverpool.

Arsenal y Tottenham puede quitar al Palace del segundo puesto, debido a que tienen 10 unidades con un partido menos disputado.

