Liverpool cae ante Crystal Palace y pierde el invicto en la Premier League

El Crystal Palace se llevó la victoria en los últimos minutos y se mete al segundo puesto de la Premier League.

LONDON (United Kingdom), 27/09/2025.- Crystal Palace's Eddie Nketiah (L) celebrates with team-mate Jean-Philippe Mateta (R) after scoring the 2-1 winning goal during the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Liverpool FC, in London, Britain, 27 September 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

El Crystal Palace le quitó el invicto al Liverpool en la Premier League. Crédito: Neil Hall | EFE

Por  Reinaldo Oliveros

El Liverpool sufrió su primera derrota de la temporada en la Premier League 2025 al caer 2-1 ante el Crystal Palace en un duelo intenso y con final dramático. 

Eddie Nketiah, con un gol en el último minuto, le dio la victoria a los locales y rompió el pleno de triunfos de los ‘reds’.

El partido comenzó con máxima intensidad en Selhurst Park. Apenas en el minuto 9, Ismaïla Sarr aprovechó un mal despeje de Gravenberch para abrir el marcador con un remate desde el área pequeña. 

Un minuto después, Yeremi Pino estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Alisson respondió con una parada espectacular.

El encuentro se detuvo algunos minutos debido a una emergencia médica en la grada, que fue resuelta gracias a la rápida intervención de los equipos sanitarios, reconocidos con aplausos por todo el estadio.

Crystal Palace siguió dominando con llegadas de Daniel Muñoz y Mateta, pero Alisson sostuvo al Liverpool con atajadas decisivas para mantener con vida a su equipo.

Próximos partidos para Liverpool y Crystal Palace

El Liverpool lo empató, pero Nketiah sentenció

En la segunda mitad, los dirigidos por Jürgen Klopp buscaron con insistencia el empate. Isak y Szoboszlai tuvieron ocasiones claras, pero les faltó precisión en la definición.

Cuando el partido parecía destinado a terminar con victoria local por la mínima, Federico Chiesa apareció en el minuto 87 para empatar y darle esperanza al Liverpool.

Sin embargo, la alegría duró poco: en el tiempo agregado, Eddie Nketiah, que había ingresado desde el banquillo, aprovechó un saque de banda mal defendido para rematar a placer y sellar el triunfo del Crystal Palace.

Con esta victoria, el Crystal Palace se cuela hasta el segundo puesto de la tabla con 12 unidades, justo detrás del Liverpool.

Arsenal y Tottenham puede quitar al Palace del segundo puesto, debido a que tienen 10 unidades con un partido menos disputado.

