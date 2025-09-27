Rudy Giuliani resuelve demanda presentada en su contra por $1,300 millones de dólares

Rudolph William Louis Giuliani, exalcalde de Nueva York, logró quitarse de encima una demanda interpuesta en su contra a través de la cual la empresa Dominion Voting Systems le exigía una compensación de $1,300 millones de dólares por haber difundido una teoría falsa sobre su presunta intervención para manipular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

En abril de 2023, la compañía dedicada a vender hardware y software de votación electrónica ya había conseguido que la cadena de televisión Fox News le otorgará $800 millones de dólares para evitar un juicio bajo la misma acusación.

“La verdad importa. Las mentiras tienen consecuencias”, declaró en ese momento Justin Nelson, abogado de Dominion.

Inspirada por esa victoria para mantener su reputación limpia, Dominion Voting Systems se volcó sobre Rudy Giuliani cuyo equipo legal optó por llegar a un acuerdo financiero y con ello evitar una penosa derrota en tribunales de consecuencias todavía más garrafales para el político neoyorquino.

“Cada parte asumirá sus propios honorarios, gastos y costos legales”, declararon los abogados de Dominion en la presentación judicial sin revelar la cantidad que recibiría la compañía con sede en Denver, Colorado.

Apoyar a Donald Trump empleando acusaciones sin sustento arruinaron la carrera legal del inhabilitado abogado Rudy Giuliani. (Crédito: Ted Shaffrey / AP)

En 2021, Dominion Voting Systems presentó la demanda en contra de Giuliani quien, mal asesorado, continuó acusando falsamente que las máquinas de dicha compañía habían alterado el conteo de votos en Pensilvania para favorecer a la candidatura de Joe Biden en perjuicio de Donald Trump.

“Cabe destacar que, si bien se utilizaron máquinas Dominion en Pensilvania en las elecciones de 2020, la denuncia de la campaña de Trump no incluyó ninguna acusación contra Dominion”, indicó en su demanda el equipo legal de la compañía fundada en 2002 en Toronto, Canadá.

Giuliani tenía en su contra la experiencia de haber perdido otro juicio presentado por dos exempleadas electorales de Georgia a quienes, por haberlas difamado tenía que pagarles $148 millones de dólares, sólo que llegó a un acuerdo para reducir dicho monto.

De esa manera, el neoyorquino de 81 años les pidió a sus abogados pactar un arreglo con Dominion Voting Systems, pues carece de los $1,300 millones de dólares exigidos por la compañía.

