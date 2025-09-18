Juez le ordena a Rudy Giuliani pagarles a sus exabogados $1.4 millones de dólares

Arthur Engoron, juez del estado de Nueva York, le ordenó a Rudolph William Louis Giuliani, pagarle a un grupo de abogados que lo representaban $1.3 millones de dólares más intereses en facturas legales pendientes por cubrir desde hace varios meses.

A pesar de que el neoyorquino de 81 argumentó nunca haber aceptado pagar los honorarios que se le piden y además tampoco haber recibido ninguna factura por ello, el magistrado no dudó en imponerle la sanción correspondiente dejándole en claro que se le fijaría una penalidad en caso de rehusarse.

“Primero, no proporciona detalles que respalden esta negación, como su dirección postal y la frecuencia y el momento en que revisa su correo.

Segundo, y más revelador, uno de sus cheques hace referencia a su número de expediente del DHC… y otro a un número de factura”, escribió Engoron.

De esta manera, la firma Davidoff Hutcher & Citron espera que pronto se le cubra el pago solicitado por haber representado al exalcalde neoyorquino desde noviembre de 2019 hasta julio de 2023.

En los últimos años, Giuliani se ha visto inmerso en varias batallas legales ligadas a los nexos entablados con Donald Trump, pues el fiscal especial Jack Smith lo incluyó como parte de sus investigaciones acerca de los disturbios producidos en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Rudy Giuliani próximamente será galardonado por el presidente Donald Trump. (Crédito: José Luis Magana / AP)

Además, Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, sumó a Rudy Giuliani entre los 18 acusados de intervenir en favor de Trump en las elecciones presidenciales de 2020, lo cual lo obligó a pagar una fianza de $150,000 dólares para librarse de ser detenido en la prisión del condado de Fulton, donde se le tomaron huellas dactilares y una fotografía.

Por si esto fuera poco, recientemente, al exabogado del actual mandatario de la nación se le obligó a llegar a un acuerdo financiero con dos extrabajadoras electorales de Georgia a quienes señaló falsamente de participar en un fraude electoral masivo durante las elecciones de 2020.

En caso de no haberlo hecho, Giuliani estaba obligado a pagarles una estratosférica suma que lo habría dejado en la ruina, pues al no registrar dinero suficiente en sus cuentas bancarias su única alternativa era cederles a sus demandantes dos propiedades.

A pesar de todos estos líos legales, Donald Trump anunció hace unos días que Rudy Giuliani recibiría la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil otorgado por el gobierno.

