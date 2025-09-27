Selena Gomez y Benny Blanco se casarán este sábado en Santa Bárbara, California

Las campanas de boda ya suenan para Selena Gomez y Benny Blanco, tal y como lo dio a conocer el portal TMZ este sábado.

De acuerdo a la citada publicación, la boda entre los dos tortolitos se llevará a cabo hoy mismo en una espectacular finca privada en Santa Bárbara, California.

Por medio de unas imágenes áreas, captadas por la lente de los paparazzi, se puede ver que en el lugar ya se instalaron unas carpas que tendrán como propósito cubrir a los invitados de los rayos del sol, pero también para proteger la intimidad del evento.

“Se han erigido varias carpas blancas a lo largo del lugar junto al acantilado, que está a un paso del Océano Pacífico”, detalló TMZ.

El lugar, que está rodeado de palmeras y de un acantilado, albergará a alrededor de 200 invitados, quienes poco a poco han ido llegando al estado de California para formar parte de una de las bodas más esperadas del 2025.

Si bien se desconocen mayores detalles sobre su enlace, el mismo portal detalló que Taylor Swift será una de las invitadas, mientras que Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd ya desde el viernes fueron vistos participando en algunos de los preparativos del gran día, como es el caso de la cena previa.

Aunque la novia de Travis Kelce no estuvo presente en la cena previa, algunos medios reportaron que ya llegó a California en un jet privado y lo hizo evitando a toda costa las cámaras de televisión, pues se cubrió de los pies a la cabeza.

“Alquilará una casa cerca del lugar de la boda, lo cual es un secreto público. Su equipo de seguridad cree que es mejor que un hotel”, señaló una fuente en entrevista con Page Six y el tema Taylor Swift.

Selena Gómez sorprendió a todos, en diciembre del 2024, al anunciar que el productor musical le había propuesto matrimonio tras poco más de un año de relación.

La también actriz compartió la feliz noticia con un carrusel de fotos que mostraban, además de su anillo de compromiso, cómo fue la propuesta.

Sigue leyendo: