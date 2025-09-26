¿Taylor Swift asistirá a la boda de Selena Gomez? ¡Esto se sabe!

De acuerdo a diferentes reportes, este fin de semana, Montecito, California, será testigo de una celebración íntima pero estelar: la boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

Entre los invitados más esperados se encuentra Taylor Swift, quien no solo es una de las artistas más influyentes del mundo, sino también una amiga cercana de la novia desde hace más de una década. Sin embargo, a pesar de su cercanía con Gomez, Swift optó por una logística discreta y segura para su estadía, lo que significa que ¡sí estará presente en el evento!

Según una fuente cercana citada por Page Six, la cantante de ‘Lover’, no se alojará en el lujoso Ritz-Carlton local, como muchos podrían asumir. En cambio, alquilará una casa privada cerca del lugar de la ceremonia, una decisión impulsada por razones de seguridad.

“Alquilará una casa cerca del lugar de la boda, lo cual es un secreto público”, señaló la fuente. “Su equipo de seguridad cree que es mejor que un hotel”.

¿Qué se sabe de la boda?

La boda, que se extenderá durante dos días, se llevará a cabo en un entorno íntimo y exclusivo, acorde con el perfil reservado que Gomez y Blanco han mantenido desde su compromiso en 2024.

Aunque los detalles exactos del evento permanecen bajo estricta confidencialidad, se espera que asistan figuras de alto perfil del entretenimiento, incluidos los coprotagonistas de Gomez en la serie ‘Only Murders in the Building’, Steve Martin y Martin Short, así como colaboradores musicales de Benny Blanco. Curiosamente, se ha confirmado que Meryl Streep no forma parte de la lista de invitados.

Mientras tanto, queda en el aire la participación de Travis Kelce, el prometido de Taylor Swift y estrella de los Kansas City Chiefs. El equipo de Kelce tiene programado un partido crucial contra los Baltimore Ravens el domingo en el Arrowhead Stadium, lo que hace poco probable su asistencia a la boda.

No obstante, Swift no tiene intención de faltar: su amistad con Gomez trasciende agendas y compromisos profesionales.

La conexión entre ambas artistas ha sido evidente en redes sociales. Cuando Gomez anunció su compromiso, Swift no dudó en comentar con humor: “Sí, seré la niña de las flores”. Por su parte, Gomez celebró el reciente compromiso de Swift con Kelce publicando en Instagram: “Cuando la mejor amiga se compromete” junto con un emotivo emoji de corazón.

