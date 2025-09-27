Travis Kelce niega conflicto con coach Andy Reid de Kansas City

Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, negó que tuvo una pelea con el coach Andy Reid tras la victoria en la semana pasada ante New York Giants.

“Creo que lo que mejor hace el entrenador Reid es retarnos a todos los chicos para dar lo mejor de nosotros mismos, eso me encanta de él. En definitiva me ha ayudado a llevar mi juego a otro nivel”, afirmó el jugador a través de The Athletic.

Kelce se refirió al momento en la primera mitad de ese juego en el que, sobre la banda del campo, el ‘coach’ de 67 años le reclamó de forma enérgica al ala cerrada por una jugada al tiempo que le chocó de manera intencional hombro contra hombro.

Andy Reid is going to beat the fuck out of Travis Kelce pic.twitter.com/3cY2tUmFsl — Pardon My Take (@PardonMyTake) September 22, 2025

Travis, en vez de guardar silencio al reclamo, encaró a Reid y siguió dando explicaciones hasta que el entrenador se alejó.

“Me encanta ese tipo. No hay nada fuera de este equipo que me haga sentir más vivo e identificado que él. Estamos conectados y conocemos perfectamente las intenciones uno del otro”, explicó el 10 veces Pro Bowl.

Andy Reid no le dio importancia a altercado con Travis Kelce

A pesar del evidente desacuerdo, Andy Reid, campeón con el equipo en tres Super Bowls con Kansas City, al que dirige desde hace 13 años, minimizó lo sucedido.

“Me encanta la pasión de Travis. Es un tipo que se entrega por completo. A veces me toca ser el policía malo, pero es un tipo muy emotivo”, señaló el ‘coach’.

No es la primera vez que Kelce y Reid se encaran en un partido. En la semana dos de esta campaña, en la derrota de Chiefs ante los campeones Eagles, ocurrió otro altercado en el que el jugador, al salir del campo, golpeó su casco y le gritó a su ‘coach’.

Los Kansas City Chiefs, con récord de 1-2, se enfrentarán este fin de semana a los Baltimore Ravens, un partido que podría decantar la pelea por la postemporada en la semana 4.

