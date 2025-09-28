Don Omar desmiente rumores sobre su retiro de la música

Don Omar no tiene planes de retirarse de la música, así lo aclaró el equipo del reguetonero puertorriqueño para desmentir un reciente rumor que aseguraba que el “Rey del Reguetón” tenía planes de dejar los escenarios.

De acuerdo con EFE, fuentes del equipo de trabajo de Don Omar indicaron que declaraciones del cantante en una entrevista que dio en julio, pero se viralizó recientemente, fueron sacadas de contexto.

“Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario”, aseguró su equipo.

En la conversación, Don Omar fue preguntado sobre su legado en la industria musical y cómo le gustaría que lo recordaran, lo que fue interpretado como un supuesto anuncio de su retiro de la música.

Durante la entrevista para Telemundo, el artista habló de la importancia de “pasar el bastón”, pero también compartió sus planes de seguir activo en la industria: quiere lanzar un álbum con sus grandes éxitos, preparar un nuevo disco inédito para 2026 y realizar una gira mundial.

“Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026, y hacer una última gira con Don Omar en los Estados Unidos y alrededor del mundo”, dijo.

Don Omar está recuperado y en remisión de un cáncer de riñón que padeció en 2024, un hecho que también ha influido en su reflexión sobre su trayectoria y futuro.

Es importante recordar que Don Omar ya realizó una gira de despedida en 2017, pero volvió a la música después de resolver una disputa con su sello discográfico, lanzando más álbumes y realizando presentaciones.

