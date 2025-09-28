Ex-UFC Wanderlei Silva es noqueado tras ser descalificado en batalla campal sobre el ring

El ex-UFC Wanderlei Silva fue noqueado tras ser descalificado por reiteradas faltas contra la leyenda del boxeo Acelino ‘Popó’ Freitas en una pelea de exhibición en São Paulo, Brasil, que terminó en una batalla campal sobre el ring.

Encabezando la cartelera del Spaten Fight Night 2, la tensión entre ambas estrellas del deporte brasileño se disparó cuando en el cuarto asalto el árbitro descalificó a Silva por cometer su tercera falta grave en el duelo y Popó Freitas fue declarado vencedor.

La decisión desató la ira en la esquina de Wanderlei Silva, pero la situación se volvió en un caos cuando miembros de ambos equipos invadieron el cuadrilátero y se desató una pelea generalizada con puñetazos, patadas y empujones.

En medio de la confusión, Silva fue agredido con un potente golpe que, según testigos y reportes, fue propinado por el hijo de ‘Popo’, Rafael Freitas. El excampeón de MMA cayó inconsciente sobre la lona y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó que sufrió una fractura de nariz y cortes en el rostro a causa de la agresión.

Former UFC fighter Wanderlei Silva just got knocked out COLD in an all-out brawl 🤯 pic.twitter.com/FyYba7QeEJ — Happy Punch (@HappyPunch) September 28, 2025

Fabricio Werdum, excampeón de peso pesado de UFC y amigo de Wanderlei Silva, lamentó lo ocurrido y criticó al hijo de Popo Freitas por poner en peligro la vida del famoso peleador de MMA.

“La maldad de este tipo, ni siquiera sé quién es todavía el que golpeó a Wanderlei. Lanzó un puñetazo, podremos ver en la grabación, incluso la pondré para que la vean, que le dio a Wanderlei en la nuca, pudo haber provocado algo muy grave. Wanderlei está aquí en el hospital ahora, con puntos en los ojos, le rompió la nariz a Wanderlei, se la rompió”, dijo.

“Wanderlei ha sido mi amigo por más de veinticinco años. ¿Cómo no iba a reaccionar con el ataque de esos tipos, con tanta gente en el ring? Eso es lo que quería decirles, y creo que todos lo vieron. Obviamente, estoy triste, es una situación horrible”, agregó.

Aunque Popó Freitas se llevó la victoria oficial por descalificación, el resultado pasó a un segundo plano debido a que la escena provocó indignación en la comunidad de deportes de combate, que criticó la falta de control y el mal ejemplo ofrecido por las leyendas brasileñas.

Sigue leyendo:

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford

· Eddie Hearn: No creo que Canelo quiera una revancha con Crawford