Ex-UFC Wanderlei Silva se pronuncia tras ser noqueado en trifulca sobre el ring

El ex-UFC Wanderlei Silva se pronunció tras ser noqueado en una trifulca que se generó el ring y aseguró que fue atacado cobardemente por el equipo de Acelino ‘Popo’ Freitas en una pelea de exhibición que se realizó en São Paulo, Brasil.

En unos videos publicados en su cuenta de Instagram, Silva expresó que después de ser descalificado el equipo de su rival se abalanzaron sobre ellos y en el intento de separarlos fue agredido brutalmente.

“El equipo de Popo invadió el ring después del resultado. Se abalanzaron sobre nosotros, nos hicieron una seña obscena y nos insultaron, como lo habían hecho toda la semana. Nunca ataqué a nadie; estaba allí separándolos, y de repente, me dieron un puñetazo en la nuca, luego otro en el ojo, y fui atacado cobardemente. Como pueden ver, mi ojo todavía sangra y tengo un dolor de cabeza terrible. Pensé que fue un acto muy triste”, dijo.

La leyenda de las MMA, apodada “Perro Loco”, reveló que sufre un fuerte dolor de cabeza y una lesión ocular que le impide abrirlo tras el evento de ayer. Por esta razón, viajó a Curitiba con su esposa para realizarse exámenes exhaustivos durante esta semana y descartar cualquier lesión grave en la cabeza. Además, se visitará a un oftalmólogo por el daño en su ojo.

Caos sobre el ring

La tensión en la pelea de exhibición entre ambas estrellas del deporte brasileño se disparó cuando en el cuarto asalto el árbitro descalificó a Wanderlei Silva por cometer su tercera falta grave en el duelo y Popó Freitas fue declarado vencedor.

La decisión desató la ira en la esquina de Silva, pero la situación se volvió en un caos cuando miembros de ambos equipos invadieron el cuadrilátero y se desató una pelea generalizada con puñetazos, patadas y empujones.

Former UFC fighter Wanderlei Silva just got knocked out COLD in an all-out brawl 🤯 pic.twitter.com/FyYba7QeEJ — Happy Punch (@HappyPunch) September 28, 2025

En medio de la confusión, Silva fue agredido con un potente golpe que, según testigos y reportes, fue propinado por el hijo de ‘Popo’, Rafael Freitas. El excampeón de MMA cayó inconsciente sobre la lona y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó que sufrió una fractura de nariz y cortes en el rostro a causa de la agresión.

Aunque Popó Freitas se llevó la victoria oficial por descalificación, el resultado pasó a un segundo plano debido a que la escena provocó indignación en la comunidad de deportes de combate, que criticó la falta de control y el mal ejemplo ofrecido por las leyendas brasileñas.

Sigue leyendo:

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford

· Eddie Hearn: No creo que Canelo quiera una revancha con Crawford