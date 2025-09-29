J. K. Rowling critica duramente a Emma Watson: “Ignora lo ignorante que es”

En medio de una creciente tensión pública sobre temas de identidad de género, la escritora británica J.K. Rowling lanzó una fuerte crítica contra Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en la saga cinematográfica de Harry Potter.

La polémica estalló después de que Watson participara en una entrevista con el podcast ‘On Purpose’, conducido por Jay Shetty, el 24 de septiembre, donde reflexionó sobre su relación con Rowling y la polarización actual en torno al discurso público.

Rowling, de 60 años, respondió el lunes, 29 de septiembre, con un extenso mensaje en la red social X (antes Twitter), en el que no solo cuestionó las declaraciones de Watson, sino también su comprensión del mundo real. “Al igual que otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”, escribió la autora.

La tensión entre Emma y J.K. Rowling

La relación entre ambas ha estado marcada por tensiones en los últimos años, principalmente debido a las posturas de Rowling sobre la identidad de género, que han sido ampliamente calificadas como transfóbicas.

Mientras tanto, tanto Watson como su coprotagonista Daniel Radcliffe han expresado públicamente su apoyo a la comunidad trans, generando una fractura visible entre la creadora del universo mágico y algunos de sus actores más emblemáticos.

En su mensaje, Rowling reconoció que los actores tienen derecho a sus creencias, pero cuestionó que se sientan con autoridad moral para criticarla públicamente por sus opiniones. “Emma y Dan, en particular, han dejado claro en los últimos años que creen que nuestra antigua asociación profesional les otorga un derecho —o incluso la obligación— particular de criticarme a mí y a mis opiniones en público”, señaló.

Y añadió: “Años después de terminar su participación en Potter, siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé”.

A pesar de las críticas, Watson también recordó con afecto el apoyo que recibió de Rowling en su juventud. “Simplemente, no hay mundo en el que pueda anularla, o anular eso, por nada. Tiene que seguir siendo verdad, es verdad”, dijo.

Rowling, sin embargo, evocó un episodio doloroso que, según ella, marcó un punto de inflexión en su relación con Watson: los Premios BAFTA de 2022. En ese evento, la actriz subió al escenario tras una introducción jocosa de Rebel Wilson, quien la presentó como “una bruja”. Watson respondió con un “Estoy aquí para todas las brujas”, una frase que muchos interpretaron como una indirecta crítica a las posturas de Rowling.

La autora reveló que, poco después, Watson le envió una nota escrita a mano que decía: “Siento mucho lo que estás pasando”, en un momento en que Rowling enfrentaba amenazas de muerte y violencia.

“Pensé que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”, escribió.

Hasta el momento, ni Emma Watson ni su representante han emitido una respuesta pública a las declaraciones de Rowling.

Daniel Radcliffe,Rupert Grint, Emma Watson y J.K. Rowling en el 2004 en Londres.

Crédito: AP Photo/John D McHugh, file.

