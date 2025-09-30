Cristina Porta es la segunda participante rumbo a la semifinal de Top Chef VIP 4

Cristina Porta es la segunda semifinalista de Top Chef VIP 4. La española se impuso en dos retos frente a Paco Pizaña y Salvador Zerboni. Dejando además a Yany Prado, quien también ostentaba una oportunidad para ganar un pase rumbo a la final.

El programa está viviendo sus últimos episodios y los ánimos siguen caldeados en la cava. Paco y Cristina no menguan sus críticas y el resto, a excepción de Zerboni, han decidido simplemente fluir sin prestarles mucha atención.

Salvador, por su parte, sigue moviéndose entre ser y no ser villano. Lo que le permite agradar al público en mayor medida, aunque decepcione a otros en el mismo recorrido.

Los villanos de esta edición hicieron que el programa alcanzara niveles de audiencia interesantes e importantes. El programa funciona y el público ha tenido una cuarta temporada cargada de drama, romance y comedia. La vida real también impactó el juego de muchos.

Yany Prado perdió a su papá durante la competencia, debido a un acto de criminalidad. Paco se ha separado de su esposa y algunos señalan a Cristina Porta como responsable, debido a la dinámica de su amistad con el mexicano.

Elvis Crespo tuvo que abandonar la competencia debido al éxito de su último material discográfico, “Poeta Herío”. Mientras que Juan Soler también tuvo que decir adiós por problemas de salud que lo llevaron a priorizar su calidad de vida.

La final se vivirá el próximo 6 de octubre por Telemundo. Un día después, en el mismo horario de “Top Chef VIP 4”, llegará La Isla: Desafío Extremo.

