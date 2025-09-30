Dalilah Polanco revela que vivió dolorosa infidelidad y las redes señalan a Eugenio Derbez

Con la gran final de “La Casa de los Famosos México” a la vuelta de la esquina, cada vez son más los momentos desbordantes de emociones que protagonizan los participantes del reality. Y en esta ocasión fue turno de la actriz Dalilah Polanco de abrir su corazón y sincerarse de una de las experiencias más amargas de su vida: la infidelidad de una ex pareja.

La inesperada confesión se dio durante la dinámica “Triángulo de verdades”, en donde cada integrante de la casa contó a detalle su peor corazón roto. Por su parte, la actriz que dio vida a ‘Martina’ en “La Familia Peluche” se remontó a una época de su vida en la que vivía en pareja y pensó que todo iba viento en popa.

“Tenía una relación hermosa, todo perfecto, vivíamos juntos en una casa bonita”, dijo sin mencionar de forma directa el nombre de su entonces pareja.

Aunque todo parecía ser color de rosa, la famosa comenzó a notar actitudes que la hicieron dudar de su enamorado; no obstante, al recibir negativas y detalles de todo tipo, decidió dejarlo pasar: “¿A qué horas, si no paro de trabajar? ¿Cuándo he faltado a casa? Jamás. ¿Cuándo?”, son las palabras que recibió al encarar a su novio.

Dalilah Polanco descubriría que sus sospechas eran ciertas al recibir una llamada en su teléfono por parte de una revista de espectáculos que la notificó sobre unas fotografías que evidenciarían la infidelidad.

“Se me rompió el corazón, llegué a la casa, agarré mi maletita y le dejé la revista encima de la cama (…) Yo sólo quería sacarme la duda de la cabeza, pero me lo negó siempre. Ya con las pruebas, ¿qué haces?“, declaró ante la mirada atenta de sus compañeros.

La estrella del teatro indicó que tiempo después decidió perdonar la infidelidad y retomar su relación, pero esto se convirtió en el principió de una dinámica tóxica en la que justificaba ciertas actitudes con tal de mantener vivo su romance.

“Se te rompe el corazón porque te engaña la persona que amas y se te rompe el corazón porque no te hiciste caso”, finalizó.

El público reacciona a la anécdota de Dalilah Polanco y señala a Eugenio Derbez

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas reaccionaran a las declaraciones de la mexicana y especulara sobre la identidad del hombre que le habría roto el corazón.

todos sabemos perfectamente de quien habla



nommss lo peor de todo es que coincide perfectamente con lo que dijo alessandra 💀



neta parece que está hablando florinda meza de cuando se enamoró de chespirito 💀💀💀💀 byeeeee

Como resultado, salió a relucir un extracto de la entrevista concedida por Alessandra Rosaldo en la que muchos afirman que los detalles coinciden con la historia contada por Dalilah Polanco.

En su charla con Yordi Rosado, la vocalista de “Sentidos Opuestos” cuenta que cuando conoció a Eugenio su amor imposible. Y aunque lo intentaron, no pudieron alejarse y su decisión de estar juntos habría lastimado a terceras personas.

