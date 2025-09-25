Dalilah Polanco destapa la experiencia que influyó en su deseo de no ser mamá

Siempre dispuesta a mostrarse vulnerable y sin miedo al “qué dirán”, la actriz Dalilah Polanco abrió su corazón para rememorar algunas de las experiencias más agridulces que vivió durante su niñez y que influyeron en su decisión de no convertirse en mamá. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una conmovedora chala junto a Mar Contreras dentro de “La Casa de los Famosos México”, la actriz y comediante reafirmó su postura ante la maternidad y las razones por las que no estaría dispuesta a asumir este rol.

“Yo quiero quiero viajar, quiero comer, quiero beber y quiero seguir durmiendo desparramada, porque a mí se me hace que si yo tengo un hijo, no vuelvo a dormir jamás (…) Si quieres ser mamá, respétalo, si no quieres ser mamá, respétalo“, expresó ante las cámaras del reality.

Sin embargo, a lo largo de su vida ha habido situaciones con un trasfondo más profundo que han alimentado esta narrativa: “Un vecino, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, probablemente hubiera abusado de mí. Gracias a Dios, algo en mí me hizo salir de ese lugar, correr y nunca volví a su casa. Yo no le quise decir a mis papás porque te sientes culpable… y yo dije: ‘no quiero tener una hija que tenga este miedo’“, detalló ante Mar Contreras.

Dalilah Polanco y el duelo que vivió como resultado de la pérdida de su bebé

A pesar de que durante la competencia ha decidido mantenerse al margen de compartir su historia de duelo tras la pérdida de su único embarazo, hace algunos meses concedió una entrevista a Yordi Rosado en la que habló por primera vez sobre este duro golpe a nivel emocional.

“Fue difícil porque siento que, digo en su momento yo sentía que lo había hecho piedrita por mis ideas de que no quería ser mamá“, reveló al comunicador.

Asimismo, confesó que la noticia de su embarazo se dio en un punto lleno de cambios en su vida, pues se encontraba en pleno proceso de separación de su entonces pareja: “Hago todo lo que se tiene que hacer para darle una buena vida a la criatura, pero a las 15 semanas estaba en un llamado y empecé a sangrar (…) Así que a mí no me la cuentan, porque luego dicen: ‘Es que tú nunca has tenido hijos’… sí tuve, nada más que no lo tengo aquí”, sentenció.

