Grave: BMW retira 200,000 autos por riesgo de incendio

Los recalls en la industria automotriz no son un hecho aislado, pero cuando involucran a una marca como BMW y afectan a cientos de miles de conductores, la noticia se convierte en un tema de seguridad pública.

La compañía alemana ha informado sobre una campaña de retiro que alcanza a casi 200,000 vehículos vendidos en Estados Unidos debido a un defecto eléctrico con potencial de provocar incendios.

Lo más alarmante del caso es que el problema puede presentarse incluso cuando el automóvil está apagado y estacionado, lo que ha puesto en alerta a propietarios, talleres y autoridades de seguridad vial.

Modelos afectados en el retiro

El recall cubre vehículos fabricados entre 2019 y 2022, incluyendo varios modelos populares de BMW y el Toyota Supra, desarrollado en colaboración con la firma alemana.

Entre los principales modelos involucrados se encuentran:

BMW 330i (2019 a 2021).

BMW Z4 (2019 a 2022).

BMW 530i, X3 y X4 (2020 a 2022).

BMW 430i y 430i Convertible (2021 a 2022).

BMW 230i (2022).

Toyota Supra (2020 a 2022).

Los propietarios pueden verificar si sus unidades están dentro del lote defectuoso ingresando su número VIN en la página oficial de la NHTSA, un paso clave para confirmar la cobertura de la reparación.

El origen del riesgo: corrosión en el relé de arranque

El problema identificado radica en el relé de arranque del motor. Este componente eléctrico, esencial para el encendido, puede sufrir corrosión con el tiempo. Según expertos, la exposición constante a la humedad y a las sales usadas en carreteras durante el invierno acelera el deterioro.

La consecuencia es peligrosa: el relé puede sobrecalentarse y provocar un cortocircuito. Y lo más preocupante es que el riesgo no se limita a la conducción; también existe cuando el vehículo está apagado, lo que lo convierte en una amenaza silenciosa para garajes y viviendas.

La NHTSA clasificó este retiro como de alta prioridad e hizo un llamado a los dueños para que tomen precauciones inmediatas. Una de las recomendaciones principales es no estacionar estos vehículos en espacios cerrados hasta que el problema sea corregido.

Solución gratuita para los propietarios

La buena noticia es que BMW y Toyota han confirmado que la reparación será completamente gratuita. Los concesionarios autorizados reemplazarán el relé defectuoso, cubriendo piezas y mano de obra.

Las notificaciones oficiales a los propietarios comenzarán a enviarse a partir del 14 de noviembre de 2025, pero los conductores no tienen que esperar. La compañía habilitó sus líneas de atención al cliente:

BMW: 1-800-525-7417.

Toyota (para Supra): a través de sus redes de servicio oficiales.

Mientras tanto, las autoridades federales recomiendan estacionar al aire libre y lejos de estructuras para reducir riesgos. Esta precaución temporal puede marcar la diferencia y evitar daños mayores.

Referencia de la BMW iX3 2024. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Antecedentes: BMW y los recalls eléctricos

Este no es el primer caso en el que BMW se ve obligada a retirar unidades por un riesgo de incendio. En septiembre de 2024, la compañía ya había retirado más de 720,000 vehículos en Estados Unidos, Canadá y México debido a una bomba de agua defectuosa en el sistema de enfriamiento.

Ambos casos muestran un patrón: fallas en componentes eléctricos vinculados al arranque y la gestión de la temperatura. Si bien afectan la reputación de una marca de lujo, también destacan la rapidez con la que BMW responde frente a estos problemas.

En un contexto global donde la electrificación avanza a pasos acelerados, desde híbridos hasta autos 100 % eléctricos, los recalls son una advertencia de que ninguna marca está exenta de vulnerabilidades técnicas.

Qué deben hacer los propietarios

Más allá de este retiro específico, los conductores de autos BMW pueden aplicar medidas preventivas:

Revisar periódicamente los componentes eléctricos. Especialmente en regiones con alta humedad o uso frecuente de sales en carretera.

Mantenerse atentos a las alertas de seguridad. La NHTSA y los fabricantes cuentan con sistemas digitales y apps que notifican en tiempo real.

Programar revisiones inmediatas. No esperar a recibir la notificación oficial si el vehículo ya muestra síntomas como fallos eléctricos o problemas en el encendido.

La seguridad vial no depende solo de la tecnología integrada, sino también de la atención que los propietarios prestan al mantenimiento y a las alertas de los fabricantes.

