Kairat vs. Real Madrid en vivo, hoy: dónde ver, horario y alineaciones probables del duelo por la Champions

El Real Madrid afrontará su segundo partido en la UEFA Champions League de la temporada 2025-2026. El conjunto merengue visitará al Kairat en el Ortalyk Stadion de Almaty, Kazajistán. Por primera vez en su historia los merengues jugarán un partido oficial en este país.

El conjunto de Xabi Alonso debe limpiar su imagen. El Real Madrid visita al Kairat después de haber perdido su invicto en LaLiga. El problema es que los merengues fueron goleados 5-2 por el Atlético Madrid. El Kairat Almaty podría ser su desquite.

El partido se desarrollará en el Ortalyk Stadion de Almaty, un estadio que tiene una capacidad de 25,000 aficionados. La casa del Kairat tiene menos de un tercio del aforo del Santiago Bernabéu. En este escenario, el Real Madrid jugará su primer partido en Kazajistán.

El conjunto español viene de vencer al Marsella en su primera jornada. El Real Madrid venció 2-1 a los franceses con un doblete de Kylian Mbappé por la vía de los penales.

El Kairat no tuvo un dulce debut en la fase de liga de la Champions. El conjunto de Kazajistán fue goleado 1-4 con el Sporting CP de Portugal. Pero el Kairat no perderá su mérito, pues es el único equipo que compite en esta etapa partiendo de la primera ronda de clasificación del torneo.

Ambos equipos tendrán algunas ausencias importantes. El Real Madrid no contará con Dani Carvajal (suspendido tras ser expulsado del duelo contra el Marsella), Rüdiger, Militão, Mendy y Trent Alexander-Arnold (por lesión); el Kairat tendrá las bajas de Joao Paulo, Elder Santana, Alexandr Zarutskiy, Giorgi Zaria y Temirlan Anarbekov.

Horario y dónde ver en Estados Unidos el duelo entre Kairat y Real Madrid

Horario en Estados Unidos: 12:45 horas ET / 9:45 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.

Alineación probable de Kairat

Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.

Alineación probable de Real Madrid

Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Gonzalo García.

