Shawn Porter opina sobre la pelea entre Paul y Davis

Shawn Porter, comentarista y excampeón mundial de boxeo, opinó que la pelea de exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis -que se realizará el 14 de noviembre en Florida- no tiene ninguna lógica, pero entiende que lo hacen por el dinero.

En una entrevista con Boxing Social, Porter expresó que este enfrentamiento no contribuye en nada a la historia del deporte y destacó que no fuera aceptado ninguna suma millonaria si le fueran ofrecido pelear con Paul.

“En muchos sentidos, no me parece lógico. No es una pelea histórica, pero sí, por supuesto, una pelea económica generacional”, dijo el excampeón mundial de peso welter.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). Según anunció Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions-, ambos pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras, por lo que ‘Tank’ deberá subir 60 libras.

Gracias al atractivo de ambos en redes sociales y que será difundida en Netflix, el enfrentamiento generará millones de dólares en ganancias, algo que beneficiará económicamente a Davis.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ -que nunca ha peleado en una categoría tan alta- y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis peleará con Jake Paul en el Kaseya Center en Florida. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Lamont Roach Jr. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

