Sheinbaum exige investigar muerte del mexicano, Miguel Ángel García tras tiroteo en centro de ICE en Dallas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este martes una investigación a fondo sobre la muerte de Miguel Ángel García-Hernández, un migrante mexicano de 32 años que fue fatalmente herido el pasado 24 de septiembre en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas.

La mandataria mexicana expresó su profundo malestar por el incidente, durante su conferencia de prensa y aseguró que su gobierno ya ha presentado varias cartas diplomáticas al gobierno estadounidense exigiendo respuestas claras.

“El gobierno de México ha estado en contacto con la familia del migrante, ofreciéndole apoyo tanto económico como moral, y brindándoles asistencia para presentar una denuncia si así lo desean”, señaló Sheinbaum.

Además, reiteró que el gobierno mexicano trabaja incansablemente para garantizar la seguridad de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, y afirmó que la responsabilidad última sobre la protección de los migrantes recae sobre las autoridades estadounidenses.

Tiroteo en el ICE: víctimas y contexto

García-Hernández fue uno de los dos migrantes que perdieron la vida en el tiroteo. Según información de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), García-Hernández, quien llevaba más de 20 años viviendo en Dallas y trabajaba como pintor de casas, fue gravemente herido por un francotirador. Después de ser desconectado del soporte vital, falleció el 24 de septiembre.

🚨🚨#ÚLTIMAHORA Miguel Ángel García Hernández el mexicano que fue víctima del tiroteo en las oficinas de ICE en Dallas, Estados Unidos, el pasado 24 de septiembre; falleció después de pasar seis días internado tras recibir al menos 8 disparos. Descanse en Paz pic.twitter.com/RIkmMm0cW7 — Kena Uribe (@kenauribe) September 30, 2025

En el mismo incidente, Norlan Guzmán-Fuentes, un migrante salvadoreño de 37 años, también murió. Guzmán-Fuentes estaba encadenado cuando fue alcanzado por las balas disparadas por Joshua Jahn, un hombre de 29 años, quien se suicidó después de cometer el ataque.

García-Hernández deja a su esposa, Stephany Gauffeny, quien estaba esperando su quinto hijo, y a otros familiares que ahora enfrentan su pérdida. La pareja, recientemente mudada a su primera vivienda, celebraba un hito importante en su vida cuando la tragedia ocurrió.

Reacción de México

México, a través de su gobierno y diplomáticos, ha expresado su total rechazo por estos incidentes, exigiendo justicia y una pronta aclaración de los hechos. “Las cartas diplomáticas que hemos presentado subrayan nuestro desacuerdo con estos casos y la necesidad urgente de que se haga justicia”, añadió Sheinbaum.

El gobierno mexicano continúa presionando para asegurar que se cumplan los derechos de los migrantes y garantizar que las autoridades estadounidenses asuman su responsabilidad en la protección de los ciudadanos mexicanos en su territorio. Además, el gobierno de México ha ofrecido toda la ayuda necesaria para las familias afectadas, buscando que estos casos no queden impunes.

