Bárbara Morí comparte una emotiva reflexión sobre su faceta como mamá 

En un nuevo acto de reflexión frente a su comunidad digital, la actriz Bárbara Mori ha hablado como sobre su faceta como mamá y el aprendizaje que esta experiencia ha traído consigo, pues a 27 años de haber dado la bienvenida a su hijo Sergio Mayer Mori, su perspectiva sobre este rol ha cambiado considerablemente.

De acuerdo con una publicación realizada desde su cuenta alterna de Instagram, @_satmori, la protagonista de historias como “Rubí” y “Me muero por ti” se mostró en un momento de diálogo con su primogénito por medio de una fotografía en blanco y negro. Con esta imagen, madre e hijo dejan más que claro que la comunicación es parte indispensable del vínculo que los une.

Aunado a esta postal, Bárbara Mori colocó un breve, pero conmovedor mensaje en el que plasmó uno de sus descubrimientos más trascendentales como mamá, no sin antes expresarle su cariño al también actor.

“Incluso en esta sagrada labor de maternar llega un momento que soltar se vuelve un acto de suma importancia para la evolución de ambos. Pequeños grandes maestros“, se lee como descripción de su imagen. “Te honro hijo mío, Sergio Mayer Mori”, finalizó.

Esta muestra de cariño se vio aplaudida por la comunidad digital que ha amasado en su cuenta alterna: “Muy cierto, que ejemplo de ser humano. Te admiro, Bárbara”, “Que hermoso mensaje, muy bellos los dos”, “Hermoso” e “Increíble reflexión sobre el amor incondicional”, son algunas de estas expresiones de apoyo.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Bárbara Mori abre su corazón para hablar sobre su experiencia con la maternidad. En marzo de este año, acudió como invitada al podcast “La magia del Caos”, conducido por la actriz Aislinn Derbez; y allí contó cómo fue que abrazó el papel de mamá hace 27 años atrás.

“Tenía 19 años cuando me embaracé, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre quise ser mamá y yo creo que él vino a darme un sentido“, confesó en ese entonces.

