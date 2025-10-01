Escándalo en la WNBA: Napheesa Collier critica duramente a comisionada Cathy Engelbert

La WNBA atraviesa un momento turbulento tras las durísimas declaraciones de Napheesa Collier, estrella de Minnesota Lynx y subcampeona al MVP, quien acusó a la comisionada Cathy Engelbert de falta de liderazgo y de ser insensible a la realidad de las jugadoras.

“Tenemos la mejor liga del mundo, los mejores fans del mundo, pero el peor liderazgo del mundo”, lanzó Collier en una conferencia de prensa que rápidamente encendió la polémica dentro y fuera de la liga.

Napheesa Collier’s full statement today, where she challenged Commissioner Cathy Engelbert and the WNBA with directness and stunning detail we rarely hear from active players. Worth listening to every word. pic.twitter.com/IRTvTc52EA — Malika Andrews (@malika_andrews) September 30, 2025

Durante más de cuatro minutos, Collier leyó un comunicado en el que relató conversaciones privadas con Engelbert, a quien acusó de no asumir responsabilidades sobre temas cruciales como:

La inconsistencia en el arbitraje .



. La poca valoración económica de jugadoras que generan gran impacto mediático, como Caitlin Clark, Angel Reese o Paige Bueckers.



de jugadoras que generan gran impacto mediático, como Caitlin Clark, Angel Reese o Paige Bueckers. La falta de contacto y apoyo a las atletas lesionadas.



Collier aseguró que tras su lesión en playoffs no recibió ni una llamada ni un mensaje de la comisionada, lo que consideró un ejemplo claro de una actitud “sorda y despectiva” hacia las jugadoras.

Declaraciones polémicas sobre Caitlin Clark

Collier reveló que en una reunión privada, Engelbert habría dicho que Caitlin Clark debía estar “agradecida” con la WNBA, pues sin la liga no tendría los ingresos millonarios en patrocinios que ha conseguido.

Además, señaló que la comisionada llegó a decir que las jugadoras deberían estar “de rodillas agradeciendo” por el acuerdo de derechos televisivos alcanzado bajo su mandato.

Respuesta de Cathy Engelbert

La comisionada Engelbert respondió poco después con un comunicado en el que dijo sentirse “descorazonada” por las palabras de Collier, aunque evitó desmentir directamente las frases atribuidas.

“Tengo el máximo respeto por Napheesa y todas las jugadoras de la WNBA. Mi compromiso sigue siendo garantizar un futuro brillante para la liga y seguir elevando el nivel del juego”, aseguró.

Sin embargo, sus palabras no han calmado la tensión. En el Juego 5 de semifinales entre Las Vegas Aces e Indiana Fever, los fanáticos abuchearon el video pregrabado de Engelbert que se proyecta antes de cada partido.

Las declaraciones de Collier llegan en un momento clave, ya que la asociación de jugadoras (WNBA Players Association), en la que ella es vicepresidenta, se prepara para una compleja negociación de convenio colectivo.

La brecha entre el crecimiento del interés global y los salarios limitados (un contrato supermáximo ronda los $250,000 dólares, mientras que los novatos ganan alrededor de $78,000) ha intensificado las tensiones.

