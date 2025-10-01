La Guardia Nacional quedó facultada para apoyar las operaciones de ICE en Missouri

Michael Leo Kehoe, gobernador de Missouri, avaló a la Guardia Nacional para que, en caso de ser necesario, asuma las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina del republicano de 63 años, en respuesta a una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dirigida al Departamento de Defensa (DOD), los miembros de la Guardia Nacional ayudarán con “tareas administrativas, de oficina y logísticas” que contribuyan a ponerle fin a la inmigración en Missouri.

“Mantener a los habitantes de Missouri a salvo y defender el estado de derecho es la principal prioridad de nuestra administración.

La Guardia Nacional de Missouri está excepcionalmente capacitada para brindar este apoyo administrativo esencial, y confiamos en que sus contribuciones serán invaluables para las labores de control migratorio.

Missouri se enorgullece de sumarse a los esfuerzos de la administración Trump para mantener la seguridad de nuestro estado y nuestra nación”, señala parte de la misiva.

Mike Kehoe se suma a la estrategia ordenada por el presidente Donald Trump para detener a inmigrantes carentes de estatus legal con el objetivo de deportarlos. (Crédito: David A. Lieb / AP)

La oficina del gobernador señaló que, hasta el momento, 15 miembros de la Guardia Nacional comenzarán a desempeñar las funciones señaladas en un periodo garantizado hasta el 30 de septiembre de 2026.

La posición asumida por el mandatario de Missouri se suma a la de su correligionario de partido Jeffrey Martin Landry quien, como gobernador de Luisiana, le solicitó al presidente Donald Trump desplegar a la Guardia Nacional en su estado para disminuir la criminalidad y deportar a los extranjeros carentes de estatus legal que se encuentran viviendo en varias ciudades.

“Si vienen a nuestro país ilegalmente y aterrorizan a nuestra gente y comunidad, Luisiana les dará una nueva dirección: la cárcel de Luisiana”, expresó Landry en un comunicado.

A pesar de las críticas de quienes se oponen a la política migratoria del jefe de la nación, también se tiene planeado programar el arribo de un contingente de integrantes de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, donde inicialmente patrullarían las calles, pero también en apoyo a las tareas desempeñadas por ICE.

