Madre de Lamine Yamal organiza evento para conocerla por $175 dólares

La agencia JEN C, especializada en celebración de bodas y eventos, ha organizado una cena en Londres con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, a la que se puede acudir previo pago de una entrada de $175 dólares (150 euros).

Este evento tendrá lugar el 7 de noviembre en el Hotel Leonardo del centro de Londres, una localización con vistas al Puente de la Torre, y donde se ofrece la oportunidad de conocer a la madre del “mejor futbolista del mundo en estos momentos”.

El evento tendrá una duración desde las 7:30 pm hasta las 12:00 am, en el que también habrá figuras especiales de acuerdo al anuncio.

Precios del evento con la madre de Lamine Yamal

Existen tres tipos de entradas a la venta: la primera, de $175 dólares (150 euros) más gastos de gestión incluye una copa de vino espumoso a la llegada, un menú de tres platos, una copa de vino, café, té y pastelitos y agua con gas o sin gas.

La de $201 dólares (172 euros) da acceso a todo lo anterior y añade una foto grupal con la madre de Lamine y sustituye la copa de vino por media botella.

La entrada más cara, la de $387 dólares (331 euros), proporciona todo lo anterior y, además, asegura una fotografía con Sheila Ebana y una mesa VIP cerca de ella.

El evento está estructurado primero con una recepción con champán de media hora, seguida de una cena y entretenimiento de hora y cuarto.

Luego se dará paso a otro espectáculo de media hora antes de que se cierre la noche con una actuación de un DJ en directo y la apertura de la pista de baile.

La organización garantiza, además, la posibilidad de interactuar con personalidades del deporte. Es imprescindible ir de etiqueta, según confirma el evento en su página web.

De acuerdo al anuncio, las entradas estarán a la venta hasta este 8 de octubre. “Estamos deseando celebrar con ustedes en el elegante Leonardo Royal Hotel London City”, expone el anuncio junto a una foto de la madre de Lamine Yamal.

Sigue leyendo:

– La MLS y su camino al campeonato: escenarios a los Playoffs 2025

– Santiago Giménez podría pelear su puesto con Robert Lewandowski

– Erling Haaland se acerca a récord de goles de Lionel Messi en Champions League