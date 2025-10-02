Stephen Edwards: La pelea más atractiva para Crawford es Sheeraz

El entrenador Stephen Edwards afirmó que la pelea más atractiva para Terence Crawford -campeón indiscutido de las 168 libras- es con el invicto británico Hamzah Sheeraz.

En una entrevista con YSM Sports Media, Edwards cree que el enfrentamiento entre Sheeraz y Crawford sucederá por el gran atractivo comercial, ya que los británicos siguen a sus boxeadores.

“El oponente más atractivo para Bud ahora mismo (en las 168 libras) es Hamzah Sheeraz. Creo que esa pelea se dará. Es embajador de Turki. El Reino Unido sigue a sus boxeadores. Acaba de propinar un nocaut tremendo. Estoy pensando en el aspecto comercial”, dijo.

Hamzah Sheeraz quiere tener una oportunidad titular contra Crawford. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Hamzah Sheeraz noqueó a Edgar Berlanga en su primera aparición en las 168 libras y el jeque árabe Turki Alalshikh lo mencionó como posible oponente de Canelo Álvarez si superaba a Crawford. Ahora que el estadounidense se quedó con los cinturones, el británico mostró interés en la pelea.

“Me gustaría tener una oportunidad por los títulos, sin importar quién los tenga. Si Crawford los tiene, si se mantiene en el peso, pelearé con él“, dijo el británico a The Ring.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- el jeque árabe preguntó si David Benavídez -monarca en 175 libras- puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, BoMac McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo como el único pugilista en lograrlo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

