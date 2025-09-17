Hamzah Sheeraz está dispuesto a pelear con Crawford

El invicto Hamzah Sheeraz expresó que le gustaría tener la oportunidad de pelear por los títulos de las 168 libras y afirmó que está dispuesto a subir al ring contra Terence Crawford, campeón indiscutido de la categoría.

En una entrevista con The Ring, Sheeraz declaró que aún sigue interesado en enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero prefiere buscar una pelea con Crawford porque quiere convertirse en campeón del mundo.

“Todavía podría pelear con Canelo. Pero me gustaría tener una oportunidad por los títulos, sin importar quién los tenga. Si Crawford los tiene, si se mantiene en el peso, pelearé con él. Pero si se marcha, seré el campeón obligatorio del CMB. Solo quiero una oportunidad por los títulos”, dijo.

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó por tercera vez como campeón indiscutido en una categoría diferente (único boxeador en lograrlo)- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede dar las 168 libras, insinuando una posible pelea con ‘Bud’.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en 168 libras.

En cambio, Hamzah Sheeraz noqueó a Edgar Berlanga en su primera aparición en las 168 libras y el jeque árabe lo mencionó como posible oponente de Canelo Álvarez si superaba a Crawford. Ahora que el estdounidense se quedó con los cinturones, el británico mostró interés en la pelea.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

