Xavien Howard, exfigura de Miami Dolphins anuncia su retiro inmediato del emparrillado a los 32 años

Xavien Howard, ex figura defensiva de Miami Dolphins, anunció retirada de la NFL a los 32 años para dar prioridad a sus hijos sobre el fútbol americano, algo que no había hecho. “Cuando paré en el 2024 me enamoré de llevar a mis hijos a la escuela, hacer actividades con ellos y verlos crecer. Hasta ese momento siempre había puesto a mi familia después del fútbol americano. Ya no estoy dispuesto a hacerlo. Así que hoy me retiro de la NFL“, afirmó el ahora exesquinero a través de un comunicado.

Howard, quien brilló con los Dolphins entre 2016 y 2023, detuvo su carrera el año pasado luego de ser demandado por una mujer, con quien tuvo relaciones sexuales, que lo acusó de grabar el acto sin autorización para luego compartir el vídeo con otras personas. Los Dolphins liberaron al jugador en febrero del 2024 bajo el argumento de liberar espacio salarial. En agosto de este año, los Indianapolis Colts firmaron al esquinero a cambio de cinco millones de dólares para esta campaña.

En los Colts, Howard estuvo lejos del nivel que lo llevó a ser figura en Miami, inconsistencia que llegó al límite el domingo pasado en la derrota de su equipo 27-20 ante Rams en la que permitió siete recepciones en 10 pases a su cobertura que costaron 112 yardas y una anotación.

Hasta la semana cuatro de esta temporada, el esquinero tiene la segunda calificación más baja entre los de su posición en la liga. Este miércoles Howard reconoció sus fallas y prefirió retirarse. “No he estado a mi altura. No puedo agradecer lo suficiente a los Indianapolis Colts por permitirme seguir viviendo mi sueño, pero ahora mi sueño ha cambiado y mi corazón está con mis hijos“, insistió el exestelar de Baylor Bears del fútbol americano colegial.

En su carta de despedida, Howard subrayó su agradecimiento hacia los Dolphins, equipo que lo reclutó en la ronda dos del Draft 2016. “Amo y aprecio a los Miami Dolphins por seleccionarme y darme la oportunidad de jugar. Tuve una carrera increíble. Disfruté ser parte de la NFL; fue mi pasión, pero ahora estoy poniendo a mi familia primero. Estoy orgulloso y emocionado por esta decisión”, concluyó.

A lo largo de nueve temporadas, Xavien Howard fue titular en 103 de los 104 que disputó, 100 de ellos con Miami. Sumó 342 tackleadas, 29 intercepciones, la mayor cantidad en la liga desde el 2016, sumó 95 pases defendidos, dos capturas, recuperó seis balones sueltos, forzó cuatro pérdidas de balón y logró cuatro anotaciones defensivas. Fue líder de intercepciones de la NFL en 2018 y 2020, cuatro veces Pro Bowl y tuvo una designación All-Pro.

*Con información de EFE.

