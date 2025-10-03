Alpinista Balin Miller falleció mientras escalaba acantilado El Capitán

El mundo de la escalada está de luto. El estadounidense Balin Miller, de 23 años, perdió la vida mientras ascendía El Capitán, la icónica pared de granito del Parque Nacional de Yosemite en California. Su madre, Jeanine Moorman, confirmó la noticia en una publicación donde describió a su hijo como “una persona extraordinaria” y reconoció que los detalles del accidente aún no están del todo claros.

Miller intentaba completar la ruta conocida como “Sea of Dreams” o “Mar de los Sueños”, una de las más complejas de la formación de 915 metros de altura. El joven era seguido por decenas de personas a través de una transmisión en vivo en TikTok, hasta que se produjo la caída que resultó fatal.

“Esto es impensable. En este momento, aún desconocemos todos los detalles. Lo que sí sabemos es que el mundo ha perdido a un alma extraordinaria, y nuestros corazones están destrozados”, escribió su madre.

"All caught on the livestream."



Alaskan climber Balin Miller, 23, fell to his death from Yosemite National Park's iconic El Capitan Wednesday. pic.twitter.com/DwMLomsqXd — Fox News (@FoxNews) October 3, 2025

Una trayectoria prometedora en la escalada

Nacido en Anchorage, Alaska, Miller comenzó a escalar desde pequeño junto a su padre y su hermano. Con el paso de los años se convirtió en un alpinista reconocido dentro de la comunidad internacional, realizando expediciones en lugares como la Patagonia, las Montañas Rocosas canadienses y los Alpes.

En junio de este año alcanzó un hito al completar en solitario la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley, la cima más alta de Norteamérica. Ese ascenso le tomó 56 horas y fue considerado por expertos como uno de los logros más impresionantes de la escalada moderna. El veterano alpinista Clint Helander declaró entonces al Anchorage Daily News: “Probablemente ha tenido uno de los últimos seis meses de escalada más impresionantes que pueda recordar”.

Miller también era conocido por su estilo peculiar. En ocasiones llevaba brillantina plateada en el rostro durante sus ascensos, lo que describía como un gesto de preparación antes de “entrar en batalla”. Además, se ganó el apodo de “el hombre de la tienda naranja” por su llamativo campamento en la base de El Capitán.

La tragedia en Yosemite

El accidente ocurrió el mismo día en que el gobierno federal de Estados Unidos inició un cierre parcial que afectó la operación de los parques nacionales, aunque Yosemite permaneció abierto con servicios limitados.

Testigos, como el fotógrafo Tom Evans, señalaron que Miller intentaba liberar su mochila atorada en la roca cuando perdió el control. El Servicio de Parques Nacionales informó que los guardabosques y personal de emergencia respondieron de inmediato y que el caso sigue bajo investigación.

La muerte de Balin Miller es la tercera registrada este año en Yosemite relacionada con actividades al aire libre. En junio, un joven de 18 años falleció escalando sin cuerda, y en agosto otro visitante perdió la vida tras ser golpeado por una rama.

Con apenas 23 años, Miller deja una huella importante en el alpinismo y un legado de valentía y pasión que muchos en la comunidad ya equiparan con figuras de renombre como Alex Honnold.



Sigue leyendo:

· Madre de Lamine Yamal organiza evento para conocerla por $175 dólares

· Stephen Edwards: La pelea más atractiva para Crawford es Sheeraz

· Manny Pacquiao anuncia lanzamiento de su promotora en Estados Unidos