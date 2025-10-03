Isabella Ladera reaparece con nuevo galán tras la filtración de su video íntimo

La influencer venezolana Isabella Ladera, quien estuviera en la mira después de que se filtraran un par de materiales íntimos suyos, reapareció en horas recientes en sus redes sociales y no lo hizo sola, sino acompañada de quien sería su nueva conquista.

Isabella, quien cree que Beéle, su expareja, estuvo detrás de la escandalosa filtración, se dejó ver muy juntita del influencer Hugo García, con quien disfrutó de unos paseos en avioneta, de un salto en paracaídas y de unas caminatas por la playa en pleno Caribe.

A pesar de que se dejaron ver lo que le sigue de felices, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que estén en una relación sentimental, sin embargo, él no pudo contenerse ante un video que compartió de ella y que la muestra luciendo su envidiable cuerpazo en bikini.

“¡Y qué vista!”, escribió él en torno al citado material y lo bella que ella se veía.

Isabelle ya también habló con sus fans sobre el tema, en donde dijo sentirse en armonía y feliz con la etapa que estaba viviendo.

“Es hermoso. A todos les deseo vínculos que te hagan evolucionar en armonía”, respondió ella, sin ahondar en detalles.

Además de mostrar su cercanía en la escapada que se dieron a Puerto Rico, Hugo también se dejó ver muy cerca de ella tras el escándalo sexual que la involucró, en donde le externó todo su apoyo.

“No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, publicó él en su momento.

