Luis Díaz y James Rodríguez lideran a Colombia para enfrentar a México

Colombia presentó su lista para enfrentar a México y Canadá con Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez entre las principales figuras.

Los dos partidos amistosos que tendrán los cafeteros se celebrarán en Estados Unidos como parte de la ruta a la Copa del Mundo de 2026.

Díaz es pieza fundamental en el Bayern Múnich, mientras que Suárez vive un buen momento con el Sporting de Lisboa.

La semana pasada fue el autor del gol que aseguró los tres puntos frente al Estoril (0-1) en Liga de Portugal, así como del tanto de penalti en la Liga de Campeones en la derrota frente al Nápoles (1-2).

En esta convocatoria regresaron Álvaro Montero, Johan Carbonero, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla, pero no fueron llamados Dayro Moreno, Marino Hinestroza, Jhon Córdoba, Santiago Arias ni Jorge Carrascal.

Los jugadores se concentrarán en Plano (Texas) desde el próximo sábado. El 11 de octubre, Colombia jugará contra México en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) y tres días después se enfrentará a Canadá en el estadio Sports Illustrated de Harrison (Nueva Jersey).

𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗲𝗹 𝗳𝗶𝘅𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮𝘀, 𝗦𝘂𝗯-𝟮𝟬 𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗘𝘃𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗮 – 𝗭𝗼𝗻𝗮… pic.twitter.com/zet7ZsEZGO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

Lista de México contra Colombia se ha retrasado ante lesiones

La selección de México ha tenido que aguantar su convocatoria para la fecha FIFA ante las lesiones de Raúl Jiménez, Rodrigo Huescas y Roberto Alvarado.

Huescas es el más grave, quien es muy probable se pierda la Copa del Mundo con una rotura de ligamento. Por su parte, Jiménez sufrió un golpe en su último partido y Alvarado está sanando una molestias en su tobillo.

Los partidos programados para esta Fecha FIFA son México vs. Colombia, el sábado 11 de octubre en Arlington, Texas, y México vs. Ecuador, el 14 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara.

Otra de las dudas en la convocatoria será sobre la vuelta de Guillermo Ochoa, así como los buenos momentos de Sebastián Jurado y Carlos Acevedo en la Liga MX.

