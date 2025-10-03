Niurka Marcos habla sobre los planes de su boda: “Estamos muy felices”

La actriz y vedette cubana Niurka Marcos visitó el set del programa ‘La Mesa Caliente’, de Telemundo, donde no solo habló de su carrera, sino que compartió una emocionante noticia personal: su próxima boda con su novio, el modelo mexicano Bruno Espino.

Entre risas y con evidente felicidad, Niurka confirmó los planes nupciales: “Sí, vamos a casarnos. Tenemos planeado casarnos el día que nos conocimos, el 1 de agosto”. La boda está programada para el verano de 2026, fecha simbólica, ya que, según explicó la artista de 57 años, “cuando cumplimos dos años juntitos”.

La actriz no escatimó en palabras para describir su actual estado de ánimo junto a su prometido, declarando: “Estamos muy felices, muy cachondos, muy comidos, muy todo”.

¿Quién es Bruno Espino, el futuro esposo de Niurka?

Bruno Espino es un modelo, actor y bailarín mexicano de 37 años, lo que significa que hay una diferencia de edad de 20 años entre la pareja. Su compromiso fue tan mediático como su relación, ya que se produjo durante una transmisión en vivo de ‘La Casa de los Famosos: All Stars’.

Fue en ese mismo reality show donde Niurka expresó el profundo impacto que Bruno ha tenido en su vida, afirmando: “Llegó Bruno a enseñarme otra vez a amar”.

Tras su salida del programa de telerrealidad, Niurka ha demostrado estar más cerca que nunca de su pareja, ya que comparten mucho de su vida en las redes sociales.

No solo su vida persona está viento en popa, también su carrera profesional. Actualmente, protagoniza la obra Zafira: el alma del Cabaret, que se presenta en México. La describe como “una comedia musical, una obra llena de sorpresas”, demostrando que su energía y talento siguen más vigentes que nunca.

Niurka opina sobre Ninel Conde

Por supuesto, la cubana es conocida por sus opiniones “picantes” y, recientemente, sus declaraciones sobre la participación de Ninel Conde en ‘La Casa de los Famosos México’ se hicieron virales.

“Ninel es como Manelik, nadie tiene que hacerle una mala publicidad, ellas abren el hocico y se desprestigian solas. Es impresionante“, manifestó en Radio Fórmula.

Insinuó que Ninel es conocida por “sus malas actitudes y que el público la conoce por eso, por esa razón, no le sorprendió que fuese una de las primeras eliminadas del reality show de Televisa/Univision.

“Se quemó sola, solita, no hubo que hacer nada… La gente misma que son seguidores o eran seguidores de ella, decían Niurka tenía razón. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pulir mi corona“, sentenció la vedette.

La rivalidad entre las dos inició en el año 2014, aproximadamente, en ese entonces, Niurka la acusó de haber dejado sin trabajo a muchas actrices. “Ha hecho daño, ha quitado trabajo a gente, a mí me quitó un trabajo”, recalcó la también actriz en ese tiempo.

