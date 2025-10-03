Se prolonga el cierre de gobierno al fracasar otro intento en el Senado

Por cuarta ocasión, el Senado echó abajo los planes de aprobar el proyecto de ley de corto plazo que pretende financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre y por lo tanto éste continuará cerrado.

Los líderes republicanos se mantuvieron firmes a no negociar con los demócratas y conforme transcurren las horas, probablemente comenzarán a producirse los despidos de empleados en agencias federales anunciados por el presidente Donald Trump.

Los demócratas dejaron en claro que no darán su voto si es que sus peticiones son rechazadas, ya que el proyecto de ley se redactó sin su participación.

Durante la nueva ronda, este viernes los senadores votaron sobre una propuesta de financiación gubernamental a corto plazo del Partido Demócrata.

Aunque se necesitaban 60 votos para avanzar, eso requería de conservadores apoyando a sus adversarios, lo cual no sucedió como se esperaba, pues la votación cerró en 46-52.

Con relación a la versión del proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes y que fue presentado por los republicanos en la votación, John Thune, líder de la mayoría del Senado, no logró obtener más votos demócratas y el resultado cerró en 54-44.

Se vislumbra que será hasta la semana entrante cuando en el Senado vuelva a efectuarse otra votación. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Los demócratas Catherine Cortez Masto, senadora por Nevada; y John Fetterman, senador por Pensilvania; así como Angus King, senador independiente por Maine, votaron a favor de avanzar con el proyecto de ley, pero ni así se consiguió un resultado favorable.

En contraparte, el oftalmólogo Rand Paul, senador por Kentucky fue el único conservador que con su voto le dio la espalda a su partido.

“Han tomado como rehenes al gobierno federal y, por extensión, al pueblo estadounidense, quienes son los únicos perdedores en esto. Todo el mundo habla de quién gana, quién pierde y a quién culpar. No se trata de eso. Se trata de hacer lo que más beneficie al pueblo estadounidense. Y lo que más beneficia al pueblo estadounidense es mantener el gobierno abierto y en funcionamiento para que pueda seguir trabajando en su nombre”, indicó Thune decepcionado de lo ocurrido esta tarde en el Senado.

Con este resultado, se vislumbra que el cierre de gobierno se prolongará al menos durante el fin de semana, pues no se prevé que los legisladores vuelvan a votar al menos hasta la próxima semana.

Sigue leyendo:

• Cierre de gobierno: ¿los empleados federales pueden solicitar beneficios de desempleo?

• La Casa Blanca advierte sobre despidos de personal federal debido al cierre de gobierno

• Cierre del gobierno de EE.UU.: qué servicios se suspenden y quiénes son los trabajadores “esenciales”