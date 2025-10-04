Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 4 de octubre de 2025

Este sábado 4 de octubre habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Cristóbal Lorente y el invicto escocés Nathaniel Collins encabezarán una cartelera en el Braehead Arena de Glasgow, Escocia. La pelea tendrá en juego el prestigioso título europeo (EBU) del español y servirá como una eliminatoria final para el título mundial Plata del Consejo Mundial del Boxeo (CMB).

Lorente tendrá la difícil tarea de defender su corona en territorio hostil, mientras que Collins -el favorito- buscará su primer gran cinturón europeo. Este duelo pondrá de frente a dos peleadores invictos con estilos diferentes. Collins intentará imponer su ritmo y fuerza, y Lorente contrarrestarlo con su técnica y volumen de golpes.

En cambio, Ema Kozin defenderá sus títulos mundiales femeninos de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra la leyenda del boxeo Cecilia Braekhus. Este evento se realizará en Lillestrom, Naruega.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Escocia

Cristóbal Lorente vs. Nathaniel Collins. Categoría: peso pluma, pelea a 12 rounds. – Lugar: Glasgow.

Categoría: peso pluma, pelea a 12 rounds. Glasgow. Regan Glackin vs. Louie O’Doherty. Categoría: peso ligero, pelea a 12 rounds. – Lugar: Glasgow.

Categoría: peso ligero, pelea a 12 rounds. Glasgow. Willy Hutchinson vs. Mark Jeffers. Categoría: peso semicompleto, pelea a 10 rounds. – Lugar: Glasgow.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 10 rounds. Glasgow. Aston Brown vs. Paul Kean. Categoría: peso mediano, pelea a 10 rounds. – Lugar: Glasgow.

Categoría: peso mediano, pelea a 10 rounds. Glasgow. Marcus Sutherland vs. Harsh Saroha. Categoría: pelea 8 rounds, peso supergallo. – Lugar: Glasgow.

Categoría: pelea 8 rounds, peso supergallo. Glasgow. Reese Lynch vs. Jakub Laskowski. Categoría: 6 rounds, superligero. – Lugar: Glasgow.

Categoría: 6 rounds, superligero. Glasgow. Yandiel Lozano-Oquendo vs. Mario Victorino Vera. Categoría: peso superpluma, pelea a 6 rounds. – Lugar: Glasgow.

Categoría: peso superpluma, pelea a 6 rounds. Glasgow. Drew Limond vs. Alexeyv Mikhail Arellano León. Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Glasgow.

Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. Glasgow. Alex Arthur Jr. vs. Grzegorz Mardyla. Categoría: peso supermediano, pelea a 4 rounds. – Lugar: Glasgow.

Categoría: peso supermediano, pelea a 4 rounds. Glasgow. John Joe Carrigan vs. Dawid Przybylski. Categoría: peso superwelter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Glasgow.

Noruega

Cecilia Braekhus vs. Ema Kozin. Categoría: por los títulos mundiales femeninos de peso superwélter del CMB y la OMB de Kozin, pelea a 10 rounds. – Lugar: Lillestrom.

