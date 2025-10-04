Donald Trump incrementa la presión sobre Hamás para acelerar un acuerdo de paz

A pesar de que el grupo islámico Hamás aceptó ceder a los 20 puntos contemplados en el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos para Gaza, el presidente Donald Trump incrementó su presión para que los opositores de Israel se apuren y no incurran en ningún pretexto para retrasarlo, pues lo contrario les reiteró que habría graves consecuencias.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, al mismo tiempo en que el republicano agradeció la cooperación de Israel al generar las condiciones propicias para el establecimiento de la paz en Medio Oriente, señaló no estar dispuesto a permitirle a Hamás que, de último momento, opte por dar un paso atrás para echar todo a perder.

“Aprecio que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para darle una oportunidad a la liberación de rehenes y al acuerdo de paz de completarse.

Hamás debe actuar con rapidez, o de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirá, ni ningún resultado que haga que Gaza vuelva a representar una amenaza. ¡Hagámoslo, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!”, escribió.

El grupo islámico Hamás presuntamente cumplirá con los 20 puntos establecidos por Washington para devolverle la paz a Gaza. (Crédito: Jehad Alshrafi / AP)

El anuncio de Trump surgió horas después de que la oficina de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró mediante un comunicado estar preparándose para cumplir con la primera fase del plan de paz propuesto por Washington.

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que son consistentes con la visión del presidente Trump”, señala parte de la misiva.

Además de frenar su ofensiva militar sobre Gaza, la nación judía se comprometió a llevar a cabo el retiro paulatino de sus fuerzas armadas.

Los dirigentes de Hamás han manifestado su disposición a ceder el poder, pero únicamente a un órgano de gobierno palestino independiente y bajo la condición de no obligar a ningún palestino a abandonar Gaza, región que bajo ningún pretexto deberá volver a ser bombardeada por Israel.

Cabe señalar que el ultimátum establecido por Donald Trump para llegar a un acuerdo de paz con Hamás vence el domingo antes de las 6 p.m. de Washington, D.C.

