Ozzy Osbourne consideró suicidarse en 2021 después de una cirugía de cuello fallida

Antes de su fallecimiento en julio, Ozzy Osbourne libró una batalla profundamente personal no solo contra sus dolencias físicas, sino también contra una depresión abrumadora que lo llevó a considerar el suicidio, según revela el documental ‘Ozzy: No Escape From Now de Paramount+’.

El detonante de esta crisis mental fue la cancelación de sus giras. “La idea de no dar más conciertos me sumió en una profunda depresión”, confesó la estrella de rock.

“De hecho, ahora tomo antidepresivos. Porque estaba a punto de suicidarme en algún momento”, agregó.

El dolor insoportable y una cirugía fallida

El principio de este calvario se remonta a 2019, cuando una grave caída le rompió el cuello. Aunque fue operado de inmediato, la intervención quirúrgica marcó el inicio de un problema mayor. Su esposa, Sharon Osbourne, explicó que le pusieron tornillos y placas metálicas que, con el tiempo, se aflojaron, provocando un roce entre sus huesos y un dolor “insoportable constantemente”.

La situación era tan crítica que Sharon afirmó: “Hay días que desea estar muerto; tiene tanto dolor que no puede soportarlo. Solo desea poder irse”. Sus hijos Jack y Kelly fueron testigos de su deterioro físico, comparando su postura con la del “maldito Gollum” de El Señor de los Anillos.

Tras una cirugía correctiva en 2021, Ozzy se sumió en una depresión aún más profunda, agravada por tener que cancelar su gira de despedida. Fue en este momento cuando los pensamientos suicidas se intensificaron. Sin embargo, con su característico y oscuro sentido del humor, el músico reveló qué lo detuvo: el temor a no hacerlo bien.

“Me lo planteo y pienso: ‘¿De qué rayos estás hablando?’. Porque conociéndome, lo haría a medias y estaría medio muerto”, bromeó ante la cámara. “O sea, no me moriría, ¿sabes? Esa es mi suerte”.

A pesar del dolor persistente, la cirugía correctiva le permitió un respiro suficiente para regresar al estudio y grabar su decimotercer y último álbum en solitario, ‘Patient Number 9’. También pudo actuar en los Juegos de la Commonwealth de 2022 y ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 2024.

Su última actuación fue en su ciudad natal, Birmingham, Inglaterra, semanas antes de su muerte. Sobre ese momento final en el escenario, Ozzy reflexionó con emotividad: “Es mi último hurra, así que va a ser muy emotivo para mí estar ahí arriba (…) Hemos recorrido muchísimos kilómetros juntos, mi esposa (Sharon) y yo. Esto es todo. Esto es lo último. Y lo he aceptado, ¿sabes?”.

El documental muestra el retrato de una persona que, hasta el final, se enfrentó a sus demonios desde la vulnerabilidad.

Seguir leyendo: