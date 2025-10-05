Debutó en Italia el hijo de Gianluigi Buffon

Tres décadas después del debut profesional de Gianluigi Buffon, su apellido volvió a sonar en la Serie A. Este domingo, Louis Thomas Buffon, hijo del legendario exportero de la Juventus y la selección italiana, hizo su primera aparición en la máxima categoría del fútbol italiano durante la derrota del Pisa ante el Bolonia por 4-0.

El joven de 17 años ingresó al campo en el minuto 77, con el partido ya definido tras los cuatro goles del conjunto local. El Bolonia se había visto favorecido por la expulsión temprana del alemán Idrissa Touré, lo que condicionó por completo el juego del Pisa. Louis, que actúa como delantero —a diferencia de su padre—, reemplazó a M’Bala Nzola y disputó los últimos minutos en el estadio Renato Dall’Ara.

𝟭𝟵 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝟭𝟵𝟵𝟱 🔄 𝟱 𝙤𝙩𝙩𝙤𝙗𝙧𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟱

La dinastia Buffon continua, oggi il debutto in Serie A di Louis, il figlio di Gigi ⭐#BolognaPisa #Buffon #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/LUtxq5FbLf — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 5, 2025

Un debut simbólico y un camino propio

El estreno de Louis Buffon tiene un valor simbólico: llega exactamente 30 años después del debut de su padre en Serie A con el Parma, en 1995. Pero a diferencia del histórico arquero, Louis se desarrolla en una posición ofensiva, más precisamente como extremo o segundo delantero, un rol que lo lleva a escribir su propia historia en el fútbol italiano.

El joven jugador ya había tenido minutos la pasada temporada en Serie B, bajo las órdenes de Filippo Inzaghi, quien fuera compañero de su padre en la selección italiana campeona del mundo en 2006. En esta ocasión, su debut en la élite se dio con otro integrante de aquella generación dorada: Alberto Gilardino, actual entrenador del Pisa.

Louis Buffon también tuvo participación en la Copa Italia de esta temporada, en la derrota ante el Torino, consolidándose como una de las promesas del club toscano.

Nacido en 2007, el atacante tomó una decisión llamativa en su carrera internacional: representar a República Checa en categorías juveniles, el país de origen de su madre. Ha disputado tres partidos con las selecciones inferiores checas, aunque sigue siendo elegible para Italia, pues aún no ha participado en competencias oficiales con la selección absoluta.

Con su debut, Louis Thomas Buffon no solo extiende un legado familiar de más de tres décadas en el fútbol europeo, sino que demuestra que el apellido Buffon seguirá presente en las canchas italianas, aunque ahora lejos del arco.



Sigue leyendo:

– Omar Bravo permanecerá en prisión preventiva: hasta el 10 de octubre se definirá si es vinculado a delito

– Javier Mascherano reacciona a los presuntos “retos” de Lionel Messi

– Pulisic desperdició penal generado por Santiago Giménez y el Milan empató ante la Juventus