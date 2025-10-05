Dos niñas mueren en Nueva York mientras practicaban “subway surfing”

La Policía de Nueva York confirmó este sábado la muerte de dos jóvenes que intentaban subirse a un vagón del metro en movimiento en Brooklyn. La práctica, impulsada en redes sociales, ya ha dejado varias víctimas fatales en la ciudad en los últimos años.

Poco después de las 3:00 de la madrugada, agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) respondieron a una llamada al 911 en la estación Marcy Avenue, en Brooklyn. Allí encontraron a dos mujeres inconscientes que fueron declaradas muertas en el lugar.

Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente ni se han dado a conocer sus edades.

Autoridades: “No es un juego, es suicidio”

El presidente de Transporte Público de la ciudad, Demetrius Crichlow, confirmó que las jóvenes practicaban “subway surfing”, una peligrosa actividad que consiste en treparse a los vagones en movimiento.

“Es desgarrador que dos jóvenes hayan fallecido porque creyeron que subirse a un vagón del metro era un juego aceptable”, declaró. “Padres, profesores y amigos deben ser claros con sus seres queridos: subirse a un vagón del metro no es surfear, es suicidio”.

Crichlow añadió que tanto las familias de las víctimas como los trabajadores que hallaron los cuerpos quedaron “terriblemente conmocionados” por la tragedia, reseñó AP.

Un problema creciente

El “subway surfing” no es nuevo en Nueva York, pero en los últimos años ha cobrado fuerza por la difusión de videos en redes sociales. La práctica, que data de hace un siglo, ha provocado un aumento sostenido de muertes y lesiones graves, sobre todo entre adolescentes.

Solo en 2024, seis personas murieron intentando surfear en trenes del metro, frente a cinco en 2023, según cifras oficiales.

La policía reportó además que los arrestos por esta práctica aumentaron a 229 el año pasado, frente a los 135 del año anterior. La mayoría de los detenidos eran menores de edad, con un promedio de 14 años, aunque se documentó un caso de un niño de 9 años.

Medidas de prevención

Las autoridades han intentado frenar esta tendencia con campañas de concienciación, el uso de drones para detectar infractores y llamados a las empresas de redes sociales para que eliminen los videos que promueven esta actividad.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) también lanzó anuncios de servicio público con el lema: “Viaja en interiores, sobrevive”.

La investigación sobre el caso en Brooklyn sigue en curso.

