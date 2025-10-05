Lorena Herrera habla sobre la polémica salida de Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos’

En una reciente entrevista, la artista Lorena Herrera compartió su perspectiva sobre la participación de figuras establecidas en programas de telerrealidad, usando como ejemplos las salidas de Ninel Conde y Facundo de ‘La Casa de los Famosos México’.

Sobre la polémica eliminación de Ninel Conde, de la que se rumoreó que decidió salirse del proyecto, Herrera ofreció un análisis matizado. “Yo creo que no le fue bien para algunas personas, pero hubo mucha gente que le gustó lo que ya hizo, se divirtieron mucho con ella y todo”, comentó en ‘Sale Sol’.

La también participante de Top Chef VIP de Telemundo explicó que para los artistas con una carrera consolidada, entrar a un reality puede ser un arma de doble filo. “A veces lo tienes que pensar mucho y a veces la mejor decisión es decir no”, afirmó, destacando la cuidadosa consideración que requiere aceptar este tipo de proyectos.

Herrera también se refirió a la salida de Facundo del mismo programa, atribuyéndola a una brecha generacional en el sentido del humor.

“Lamentablemente, los tiempos van cambiando y sí, yo creo que el humor de las nuevas generaciones es muy diferente”, explicó.

Añadió que “Hay cosas que hacemos las generaciones de los 90 o 2000 y la gente ya no las entiende, se las toma literal. Es otro humor, yo a veces tengo que pensar mucho lo que voy a decir, porque las nuevas generaciones no las entienden”.

Los retos de Lorena en “Top Chef VIP”

Respecto a su propia experiencia en ‘Top Chef VIP’, Lorena Herrera reveló que el programa ha sido un desafío personal, ya que se ha visto obligada a cocinar alimentos que no consume.

“Me dicen sal de tu zona de confort y cómo salgo si precisamente estoy cocinando carne, puerco, cosas que yo no como. Pero bueno, nunca le das gusto a nadie”, destacó.

Además de esto, Herrera se ha enfrentado, en varias oportunidades, con Cristina Porta y está claro que entre ellas no existe ningún tipo de amistad debido a la fuerte rivalidad que desarrollaron dentro del reality show.

Sin embargo, las dos se enfrentarán en la final que se transmitirá este lunes, 6 de octubre.

