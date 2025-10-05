Sin presentar pruebas Kristi Noem dice que cárteles ofrecen recompensas por matar a agentes del ICE
En entrevista para Fox News, la funcionaria estadounidense dijo que los agentes migratorios enfrentan una situación de violencia por parte de criminales
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que cárteles del narcotráfico ofrecen recompensa por matar a agentes del ICE.
“Pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas han puesto recompensas por las cabezas de varios de nuestros oficiales de las fuerzas del orden”, señaló.
En una entrevista para la cadena Fox News, la funcionaria estadounidense precisó que de acuerdo con información de inteligencia, los agentes migratorios enfrentan una grave situación de violencia por parte de pandillas y criminales bien organizados.
“Nuestra información de inteligencia indica que esta gente está organizada, están sumando más gente a sus equipos para atacar a los agentes y están haciendo planes para emboscarlos y matarlos”, aseguró.
Sin presentar pruebas, Kristi Noem manifestó que los criminales ofrecen $2,000 dólares por secuestrar a los agentes y hasta $10,000 dólares por matarlos.
“Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes… Esto no es solo una protesta sobre la libertad de expresión. Están saliendo y diciendo: ‘Maten a esta gente y les daremos dinero por hacerlo‘”, acusó.
Estas declaraciones de la funcionaria se dan luego de que el gobierno de Donald Trump aseguró que desplegará tropas en ciudades lideradas por demócratas como Portland y Chicago, a las que planea enviar al menos 500 soldados.
