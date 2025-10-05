Sin presentar pruebas Kristi Noem dice que cárteles ofrecen recompensas por matar a agentes del ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que cárteles del narcotráfico ofrecen recompensa por matar a agentes del ICE.

“Pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas han puesto recompensas por las cabezas de varios de nuestros oficiales de las fuerzas del orden”, señaló.

Gangs, cartel members, and known terrorist organizations have placed bounties on the heads of several of our law enforcement officers.



These violent riots are not about free speech. This is the rule of law vs. anarchy.



We will win. pic.twitter.com/QCVHKt0nfy — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 5, 2025

En una entrevista para la cadena Fox News, la funcionaria estadounidense precisó que de acuerdo con información de inteligencia, los agentes migratorios enfrentan una grave situación de violencia por parte de pandillas y criminales bien organizados.

“Nuestra información de inteligencia indica que esta gente está organizada, están sumando más gente a sus equipos para atacar a los agentes y están haciendo planes para emboscarlos y matarlos”, aseguró.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Crédito: Virginia Mayo | AP

Sin presentar pruebas, Kristi Noem manifestó que los criminales ofrecen $2,000 dólares por secuestrar a los agentes y hasta $10,000 dólares por matarlos.

“Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes… Esto no es solo una protesta sobre la libertad de expresión. Están saliendo y diciendo: ‘Maten a esta gente y les daremos dinero por hacerlo‘”, acusó.

Estas declaraciones de la funcionaria se dan luego de que el gobierno de Donald Trump aseguró que desplegará tropas en ciudades lideradas por demócratas como Portland y Chicago, a las que planea enviar al menos 500 soldados.

Sigue leyendo:

• Kristi Noem confirma plan para expandir operaciones de ICE en las principales ciudades

• Gobernador de Illinois se opone a que Donald Trump envíe la Guardia Nacional a Chicago

• Kristi Noem buscaría que ICE compre y opere una flota de aviones que aceleren deportaciones