Entrenador de Tank Davis defiende decisión de pelear con Paul

Calvin Ford, entrenado de Gervonta Davis, defendió la decisión de ‘Tank’ de aceptar una pelea de exhibición con Jake Paul el 14 de noviembre y evadir la revancha con Lamont Roach Jr.

En una entrevista con Fight Hub TV, Ford afirmó que Roach es un don nadie y aseguró que cualquier peleador no hubiera desaprovechado la oportunidad de pelear con Paul.

“Tank, con cada pelea contra la que pelea, lo hace famoso. Roach era un don nadie antes de pelear con él. Era campeón mundial. Si a alguno de esos grandes boxeadores de los que hablan le hubieran ofrecido la misma pelea a Tank (es decir, la exhibición de Jake Paul), también la habrían aprovechado”, dijo.

Jake Paul aseguró que Tank Davis es una prueba difícil para él. Crédito: ulio Cortez | AP

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). Según anunció Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions-, ambos pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras, por lo que ‘Tank’ deberá subir 60 libras.

Además del peso, Davis estaba negociando una revancha con Lamont Roach Jr. tras su polémica disputa y había otras peleas de más importancia para su carrera profesional, pero muchos creen que el estadounidense podría estar a punto de retirarse y este duelo podría darle la cantidad de dinero que necesita para hacerlo.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Lamont Roach Jr. es el nuevo oponente del Pitbull Cruz tras caerse la revancha con Gervonta Davis. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

