Everton Ribeiro, mundialista con Brasil, se somete a cirugía tras diagnóstico de cáncer

El futbolista brasileño Everton Ribeiro, actual jugador del Bahía y mundialista con la selección de Brasil en Qatar 2022, fue operado este lunes de un cáncer de tiroides que le fue detectado hace aproximadamente un mes. El propio mediapunta, de 36 años, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde transmitió optimismo y gratitud por el apoyo recibido.

“Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia”, expresó el futbolista en su mensaje. Ribeiro también aseguró que está preparado para superar “esta nueva batalla”, acompañado de sus seres queridos y del respaldo de la afición.

El Bahía, su actual club, compartió el comunicado del jugador y le envió su apoyo públicamente, publicando una fotografía en la que se ve a Everton junto a su familia frente al Cristo Redentor de Río de Janeiro, una imagen que simboliza tanto su fe como su vínculo con la ciudad donde vivió sus mejores momentos deportivos.

Una carrera marcada por el talento y la constancia

Formado en las categorías juveniles del Corinthians, Everton Ribeiro construyó una destacada carrera en el fútbol brasileño. Pasó por clubes como Coritiba y Cruzeiro antes de tener su única experiencia internacional en el Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, su consagración llegó en el Flamengo, donde se transformó en ídolo y pieza clave del equipo que dominó Sudamérica en los últimos años.

Con el conjunto carioca, Ribeiro conquistó dos títulos de la Serie A brasileña, dos ediciones de la Copa Libertadores y una Copa do Brasil, además de representar a Brasil en el Mundial de Qatar 2022 bajo la dirección de Adenor Leonardo Bachi “Tite”.

Desde enero de 2024, el mediocampista se unió al Bahía, donde rápidamente se consolidó como titular indiscutible bajo las órdenes de Rogério Ceni. Su liderazgo y experiencia han sido fundamentales para el plantel.

Mientras continúa su proceso de recuperación, la comunidad futbolística brasileña ha manifestado su apoyo al jugador. Su caso ha despertado una ola de mensajes de solidaridad, recordando no solo su talento en la cancha, sino también su fortaleza fuera de ella.



