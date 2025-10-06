Hombre muere en Arkansas tras inusual ataque de oso

Un hombre de 60 años fue hallado muerto en un campamento del condado de Newton, Arkansas, en lo que las autoridades consideran un inusual ataque fatal de oso.

El 2 de octubre, agentes del sheriff acudieron al campamento Sam’s Throne, cerca de Mt. Judea, luego de que un hombre denunciara la desaparición de su padre. En el lugar hallaron la camioneta y el campamento alterados, con señales de forcejeo y arrastre hacia el bosque.

Horas más tarde, la víctima, un campista oriundo de Missouri, fue localizada sin vida a varios metros, con heridas extensas compatibles con un ataque de un gran carnívoro.

Investigación y sospechas

El sheriff Glenn Wheeler informó que el Laboratorio Criminalístico Estatal de Arkansas confirmó que la causa de muerte fue un ataque animal, clasificado como accidental. Aunque falta confirmar la especie con pruebas de ADN, todo apunta a un oso macho joven.

“Creemos que se trata de un ejemplar recién separado de su madre, no de un oso grande”, explicó Wheeler.

La víctima habría enviado días antes fotografías de un oso merodeando en su campamento, lo que refuerza las sospechas.

Las labores de búsqueda del oso se mantienen con apoyo del Servicio Forestal de EE.UU., el Servicio de Parques Nacionales y la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas. El área del campamento Sam’s Throne continúa cerrada hasta nuevo aviso.

Las autoridades exhortaron a residentes y campistas a extremar precauciones: almacenar alimentos lejos de las áreas de descanso, evitar el contacto con osos de cualquier tamaño y vigilar especialmente a los niños.

“Este es un caso sumamente inusual”, subrayó Wheeler. “Una vez que un oso desarrolla comportamientos depredadores, suele repetirlos”.

El nombre de la víctima se mantiene en reserva hasta que su familia sea notificada oficialmente.

Otros ataques de osos en Arkansas

El mes pasado, un hombre de 72 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un oso de 70 libras mientras trabajaba al aire libre en el condado de Franklin, Arkansas.

El ataque ocurrió en la zona de Mulberry Mountain, donde Vernon Patton realizaba labores al aire libre. De acuerdo con la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas, el oso lo atacó en la cara, brazos y parte superior del cuerpo.

La víctima, Vernon Patton pudo ser trasladado en avión al Centro Médico Regional de Washington en Fayetteville, donde fue operado, y posteriormente al hospital de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas.

Funcionarios señalaron que no se habían registrado ataques de osos a humanos en Arkansas en al menos 25 años. “Este incidente es sumamente inusual”, destacó Stephens. Algunos registros sugieren que el último ataque previo podría haberse dado incluso en el siglo XIX.

