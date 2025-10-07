ICE detiene a inmigrante con visa que protege a víctimas de delitos o ayudan a autoridades

Silviano Mora Vera, un inmigrante con visa U fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Richmond, Virginia.

El hombre fue arrestado en una parada de autobús, reportaron medios locales, incluido VPN, que colabora de NPR y PBS.

Guillermo, hijo de Silviano, contó que su padre tiene visa U, la cual se otorga a personas que son víctimas de algún delito en EE.UU. o colaboran como testigos con autoridades en casos específicos.

ICE afirma que Mora Vera está en EE.UU. en forma ilegal, pero su familia, dice que está en el país con una visa U.

Incluso Guillermo, de 17 años, señaló que llevó los documentos de su padre a la oficina de ICE en Richmond, pero no sirvió para que fuera liberado.

“En este país, si lo hacemos bien, nos castigan. Si lo hacemos mal, nos castigan. Así que, simplemente, no tienen sentido. Parece que ya no existe el sueño americano”, dijo Guillermo.

El señor Mora Vera está detenido en Farm Bill, a donde ICE lleva a la mayoría de los arrestados en Virginia, donde ha habido más de 4,000 inmigrantes detenidos.

Ahora el padre de Guillermo se encuentra en un limbo jurídico, a pesar de tener una protección migratoria.

Los agentes federales han detenido a personas con Green Card, ‘Dreamers’ con DACA y otros inmigrantes. En algunos casos los abogados logran sacar a las personas de prisión, pero hay ocasiones en que la gente puede permanecer encerrada durante semanas.

Los arrestos en la campaña nacional contra indocumentados han incluido al menos a una veintena demostrable de ciudadanos estadounidenses, la mayoría de origen hispano, quienes luego son liberados por ICE.

Se recomienda a los inmigrantes indocumentados asesorarse con un abogado para enfrentar de la mejor forma algún posible encuentro con ICE.