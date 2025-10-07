Atacan a balazos caravana de presidente de Ecuador; Daniel Noboa sale ileso

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado con disparos hacia su vehículo este martes en Cañar, en el sur del país, en medio de protestas indígenas contra su gobierno, indicó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

“Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana), y obviamente también hay signos de bala en el carro del presidente”, dijo la funcionaria a la prensa.

El presidente resultó ileso y cinco personas fueron detenidas, apuntó.

#URGENTE | El Gobierno confirmó un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, luego de que su caravana fuera atacada en el cantón Tambo, provincia del Cañar. Según informó la ministra Inés Manzano, el vehículo presidencial recibió impactos de bala, aunque el… pic.twitter.com/jVDsW5yU3f — Radio Forever 92.5 FM (@925forever) October 7, 2025

Protestas indígenas contra el aumento del precio del diésel

“Disparar contra el vehículo del presidente, lanzar piedras, dañar propiedad estatal, eso es simplemente criminal”, declaró Manzano. “No lo permitiremos”.

Desde el 22 de setiembre, Noboa enfrenta protestas con bloqueo de vías en varias provincias por parte de la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Las manifestaciones dejan un indígena fallecido por impactos de balas y unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, además de un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.

