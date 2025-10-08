Arrestan a joven de 19 años por decapitar al novio de su madre en Nueva York

Un joven de 19 años fue arrestado en Staten Island, Nueva York, acusado de asesinar y decapitar al novio de su madre. Las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmaron que el crimen ocurrió dentro de una vivienda el lunes por la tarde.

El lunes, poco antes de las 4:30 p. m., una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre un apuñalamiento en una casa de Staten Island.

Cuando los oficiales del NYPD llegaron al lugar, encontraron a Anthony Casalaspro, de 45 años, con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello.

Los paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas (EMS) declararon al hombre muerto en el sitio. Según reportes del New York Post, Casalaspro —empleado discapacitado del Departamento de Saneamiento de la ciudad— fue decapitado, y un niño dentro de la vivienda habría descubierto el cuerpo en la bañera.

El sospechoso vivía con la víctima

El detenido fue identificado como Damien Hurstel, de 19 años, quien residía en la misma dirección que la víctima y su madre, según confirmó el NYPD.

Hurstel enfrenta cargos de asesinato y posesión criminal de un arma, mientras continúa la investigación para determinar el motivo del ataque.

Hasta el momento, la policía no ha revelado los detalles del conflicto que desencadenó el brutal homicidio, ni si hubo incidentes previos de violencia doméstica en la vivienda.

El crimen ha conmocionado a la comunidad de Staten Island por la extrema violencia con que se cometió. Las autoridades mantienen bajo reserva los testimonios de los familiares y posibles testigos mientras reconstruyen los hechos.

El NYPD indicó que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas revelaciones sobre las circunstancias del asesinato que dejó a una familia marcada por el horror.

