Demandan al Miami Dade College por donar el terreno para construir la biblioteca en honor a Trump

El historiador Marvin Dunn, defensor de los derechos civiles en Florida, presentó una demanda en contra de la Junta Directiva del Distrito Universitario de Miami-Dade por considerar que actuó de manera indebida al donar el terreno donde se construirá la biblioteca de Donald Trump al concluir su mandato al frente de la Casa Blanca.

El exprofesor universitario de 85 años denunció una presunta violación a la Ley de Transparencia promulgada para Florida en 1967, a través de la cual se exige que las reuniones de las juntas o comisiones deben ser notificadas con antelación y abiertas al público incluyendo actas sobre los acuerdos establecidos.

La querella surge a partir de que, el 23 de septiembre, la Junta Directiva del Distrito Universitario de Miami-Dade votó a favor de donar 2.6 acres de bienes raíces en Miami al estado de Florida.

A dicha resolución se sumó el respaldo de otra votación posterior donde Ron DeSantis, gobernador de Florida, y el gabinete estatal estuvieron a favor de transferir el terreno valuado en más de $67 millones de dólares.

“Tener la Biblioteca Presidencial Trump en Miami será beneficioso para Florida, para la ciudad y para el Miami Dade College.

Ningún estado ha apoyado la agenda del presidente más que el Estado Libre de Florida, y me enorgulleció liderar el exitoso esfuerzo para albergar esta histórica biblioteca presidencial aquí mismo, en su estado natal”, expresó la semana pasada Ron DeSantis.

Están en riesgo los planes de Donald Trump de construir una biblioteca en Florida gracias a un millonario terreno donado. (Crédito: Evan Vucci / AP)

No obstante, en su demanda presentada ante el Undécimo Tribunal Judicial de Florida, Marvin Dunn afirma que la donación debe invalidarse.

“Esta acción no se relaciona con si la Junta de Síndicos del Distrito tomó una decisión acertada. No se interpone para presentar una protesta política. Más bien, se refiere al hecho de que, al tomar su decisión, la Junta de Síndicos del Distrito violó incuestionablemente la Ley Sunshine”, describe parte de la querella.

Reforzando el planteamiento de la denuncia, los resultados de una encuesta realizada por la firma de investigación política Bendixen & Amandi indican que 74% de residentes de Miami-Dade consultados —incluidos entre ellos 59% que afirmaron ser republicanos—, consideran que el terreno donado para rendirle tributo a Donald Trump debería permanecerle la universidad.

